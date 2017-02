Hiába a sarc, isszuk a cukros üdítőket

Ami az egészségkárosító termékek adójából befolyik, azt mint többletforrást megkapja az egészségügy

Egészségpolitikai siker, hogy az energiaital-gyártók csökkentették termékeik koffein, illetve taurin tartalmát

A legutóbbi Országos Táplálkozás- és Tápláltsági Állapot Vizsgálat szintén azt mutatta: még nem hozott áttörést a magyarok életmódjában az új adónem.

A lap megtudta: 122 milliárd forintot fizettek be a cégek a népegészségügyi termékadó 2011-es bevezetése óta.- nyilatkozta lapunknak Bodrogi József egészségügyi közgazdász, akinek 2011-ben miniszteri biztosként meghatározó szerepe volt a meglehetősen újszerű adónem előkészítésében.A lap emlékeztet arra, hogy a chipsadó néven elhíresült népegészségügyi termékadó egészségpolitikai célja az volt, hogy a bizonyítottan sok cukrot, sót, koffeint vagy egyéb egészségkárosító anyagot tartalmazó élelmiszerekből, üdítőkből minél kisebb legyen a fogyasztás, illetve a gyártók változtassanak e termékek receptúráin, csökkentsék a felhasznált egészségtelen összetevők arányát.A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet múlt évben megjelent elemzése szerint a sarc bizonyos mértékben el is érte a célját,A kutatás szerint az érintett termékek forgalma negyedével csökkent, az átlagáruk 29%-kal emelkedett. A termékek kedvelői negyedével, harmadával kevesebbet vásárolnak.- vélekedett Bodrogi József, aki viszont hibának tartja, hogy az adó mellett nincs erőteljes lakossági kampánya a programnak.Arra is felhívta a figyelmet, hogy egy liter kóla egészségadója ma már csak hét forint. Ez az plusz költség viszont nem elég ahhoz, hogy visszatartsa a vásárlókat.Hozzáadott cukorból mindenki többet fogyaszt, mint öt évvel ezelőtt. A többlet felét a cukrozott üdítőkből, ízesített ásványvizekből, és energiaitalokból veszi magához a lakosság, 15 százalékát pedig tartósított gyümölcsökből (lekvár, dzsem), 10-10 százalékát cukrozott tejtermékekből, édességekből, kekszekből eszik meg a magyarok.