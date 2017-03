Jön az adóbevallás ideje, íme a tudnivalók

A NAV viszont külön értesítést küld az olyan, ügyfélkapuval nem rendelkező adózók számára, akiknek hátralék, vagy visszajáró összeg, illetve ellenőrizendő adat miatt teendője van. Az ügyfélkapuban szintén megjelenik a felhívás az érintetteknél.Kis Péter András, az adóhivatal adószakmai szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy a kifizetőtől, munkáltatótól érkezett adatok alapján készített adóbevallási tervezetek elektronikus formában március 15-től megtekinthetők és módosíthatók ügyfélkapun keresztül. Amennyiben az adózó egyetért a tervezettel, és május 22-ig nem változtat semmin, a tervezet válik automatikusan a hivatalos adóbevallássá.Az ügyfélkapuval nem rendelkezők az adóhivataltól kérhetik a tervezet postai kiküldését, március 16-án éjfélig sms-ben, írásban, személyesen, a NAV honlapján és a telefonos tájékoztató rendszeren keresztül. Az igénylés alapján az ügyfélkapuval nem rendelkezők az adóbevallási tervezetet 2017. május 2-ig kapják meg postán.Akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, a márciusi határidőt követően is megtekinthetik a tervezetet, csak akkor már az ügyfélszolgálaton személyesen kell átvenni a nyomtatott dokumentumot. Illetve az adózó bármikor dönthet ügyfélkapu nyitása mellett és akkor számára is elérhető lesz a tervezet elektronikusan.Azok viszont, akik megkapták a tervezet papír alapú változatát, és nem értenek egyet az abban feltüntetett adatokkal, de továbbra sem nyitnak ügyfélkaput, önadózással elkészített bevallás május 22-ig történő benyújtásával tehetnek eleget bevallási kötelezettségüknek. Ugyanakkor azon, ügyfélkapuval nem rendelkező adózóknak, akik május 22-ig semmit nem küldenek meg az adóhivatalnak, szintén a NAV által készített tervezet válik automatikusan a hivatalos adóbevallássá.Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára korábban hangsúlyozta: fontos, hogy mindenki nézze meg a tervezetet ügyfélkapun vagy a postán kapott formában, esetleg az ügyfélszolgálaton, mert az állampolgárok felelőssége, hogy jövedelmükről precíz bevallás készüljön, abból ne hiányozzék semmi. Azokról a jövedelmekről ugyanis, amelyekről nem érkezett adat év közben a NAV-hoz, az adózóknak maguknak kell számot adniuk, ezért van lehetőség a bevallási tervezet kiegészítésére - mutatott rá.Mindemellett továbbra sincs akadálya annak, hogy az adózók rendelkezzenek az adó 1+1 százalékáról a bevallástól függetlenül. Erre online lehetőség is van a nyomtatott nyilatkozat postázása mellett május 22-ig.