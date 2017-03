Két hét múlva debütál a NAV milliókat érintő, újabb nagy dobása

Ha valakinek olyan jövedelme vagy kedvezménye is volt, amely a munkáltatók, kifizetők adatai között nem szerepelt - például a lakáskiadásból származó jövedelem vagy az a családi kedvezmény, amelyről az adóelőleg figyelembevételekor nem nyilatkozott -, azt önmagának kell a tervezethez hozzáadnia.

Ehhez a +3670/717-7878 telefonszámra várják az SMS-eket, a következő formában: SZJA szóköz adóazonosító jel szóköz ééééhhnn.

, így csak akkor lehet sikeres az újítás, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal konzultál az adószakmával, kikéri véleményüket, javaslatukat - írja az NGM közleménye.A virtuális nyomtatványt a NAV az élesítés előtti pillanatokban mutatta be a magyar adóvilág meghatározó szakértőinek., amely két hét múlva már több mint két millió magánszemély monitorján, telefonján lesz elérhető - hangsúlyozta az adótanácsadókkal történő konzultáció fontosságát a helyettes államtitkár.A program egyik legnagyobb erénye, hogy alkalmazkodik a felhasználói szokásokhoz, azaz a legtöbbek által használt mobiltelefonon, tableten és számítógépen is ugyanolyan képet mutat. Tamásné Czinege Csilla helyettes államtitkár elmondta azt is, hogyA NAV egyébként 3,8 millió adózónak készít bevallási tervezetet, amelyhez számításaink szerint az érintettek több mint fele egy kattintással hozzá is fér. Jelenleg ugyanis az érvényes jelszóval bíró ügyfélkapuk száma 2,5 millió - jegyezte meg a helyettes államtitkár.. A népszerűségi lista élén továbbra is az SMS áll, 174 ezren kérték így a bevallási tervezetük postázását.Akinek még nincs ügyfélkapuja, mindenképp érdemes öt percet rászánnia, és a kormányablaknál vagy bármelyik NAV ügyfélszolgálaton nyitni egyet, hiszen az ügyfélkapun keresztül a bevallási tervezeten kívül a közigazgatás számos szolgáltatása elérhetővé válik - javasolta a mai konzultációs fórumon Tamásné Czinege Csilla.