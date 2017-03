Kiderült a hirtelen adóemelés háttere

Egyúttal utasította a magyar államot arra, hogy a jogellenesen igénybe vett támogatást fizettesse vissza az abban részesült cégekkel.

Így bukta el Magyarország a keresetet

Magyarország ugyanis a megtámadott határozatban foglalt szempontok alapján kiszámíthatná minden egyes adózó tekintetében az állítólagosan kifizetett állami támogatás összegét és elrendelheti ennek visszafizettetését.

Visszamenőleges hatállyal hatályon kívül is helyezhetné a vitatott adószabályozással kivetett adót, és visszatéríthetné az adózóknak a befizetett adó összegét.

És itt jön a fordulat, idézzük a törvényszéki elnök megállapítását:

Márpedig anélkül, hogy szükséges lenne vizsgálni, hogy a Magyarország által hivatkozott nehézségek veszélyeztethetik-e az állami feladatokat vagy a közrendet, elegendő megjegyezni, hogy az ügyiratok szerint a magyar kormány világosan és egyértelműen bejelentette a Bizottság szolgálatainak a második lehetőség alkalmazására vonatkozó szándékát.

Vagyis lényegében a magyar kormány a saját korábbi vállalása miatt bukta el a keresetet az Európai Unió Bírósága előtt, mivel már november végén meghátrált az Európai Bizottság november 4-i felszólító határozata előtt.

Kedden váratlanul a reklámadót érintő törvénymódosító javaslatot nyújtott be a kormány nevében a Nemzetgazdasági Minisztérium (erről itt és itt írtunk részletesen), amely adóemelést is tartalmazott.A javaslat hirtelen benyújtására nem adott magyarázatot a minisztérium. Az általános indoklásban és a közleményben is csak annyit említenek, hogy a kormány megtámadta az Európai Bizottság tavaly novemberi, reklámadót felfüggesztő határozatát az Európai Unió Bírósága előtt, jogorvoslattal élt.A tárca nem verte nagy dobra, hogy az Európai Unió Törvényszéke meg is hozta ítéletét épp a napokban a magyar reklámadó ügyében és idehaza nem is kapott nagy figyelmet a döntés.A Törvényszék elnöke ebben, hogy az ítélet kihirdetéséig függesszék fel a Bizottság azon határozatának végrehajtását, amellyel az uniós szerv az említett adó egyes elemeit az uniós versenyjogba ütköző állami támogatásnak minősítette.Vagyis a nagy sietség az EU törvényszékének múlt pénteken megjelent döntésével függhet össze. (Érdemes azt is megjegyezni, hogy a Törvényszék által hozott határozatok ellen - két hónapon belül és kizárólag jogkérdésekben - a Bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani.)A törvényszéki végzés leiratából kiderül , hogy valójában miért is bukott el a magyar kormány keresete, melyben azt kérte Magyarország, hogy sürgősséggel függesszék fel az Európai Bizottság reklámadót betiltó 2016 novemberi határozatát.A sürgősséggel kapcsolatban Magyarország azt állította a január 16-án benyújtott keresetében, hogy a megtámadott határozat végrehajtása a vitatott adószabályozás jellegéből adódóan alapvetően kétféleképpen lehetséges:A választott módszertől függetlenül olyan nehézségek merülnek fel, amelyek igazolják a sürgősség fennállásának megállapítását. Az első lehetőség választása ugyanis jelentős adminisztratív terhet jelentene mind a közigazgatás, mind pedig az adózók számára. A második lehetőség választása, nevezetesen a vitatott adó címén beszedett teljes összeg visszatérítése ehhez hasonlóan szintén- részletezte a luxemburgi székhelyű bíróság az ügy menetét.A leirat szerint ugyanis a magyar kormány már, a befizetett adó összegének az adóalanyok számára való teljes visszatérítése útján. A magyar hatóságok 2016. december 16-i levelükben közölték ezt az információt a Bizottság szolgálataival. Az ideiglenes intézkedés iránti eljárás során a magyar hatóságok a Bizottság szolgálatainak címzett 2017. január 26-i levélben ráadásul megerősítették ezt a megközelítésmódot. "Egyebek mellett e levél ismertette a vitatott adószabályozás módosítására irányuló jogalkotási eljárás tervezett ütemezését és pontosította a beszedett adó összegének visszatérítési módjait. Az erre vonatkozó jogszabálytervezetet csatolták e levélhez" - mutat rá a törvényszéki elnök.Mindezek alapján jutott arra a következtetésre a bíróság, hogy a magyar érvek a sürgősség mellett nem bizonyítottak, ezért az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasította anélkül, hogy a követelés jogosságát egyáltalán vizsgálni lehetett volna.