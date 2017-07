Könnyítést kapnak a székhelyszolgáltatók

A legtöbb professzionális székhelyszolgáltató azonban Magyarországon bérelt irodában nyújtja ezeket a szolgáltatásokat. Valamennyi olyan, nemzetközi szinten működő, elismert, adott esetben tőzsdén is jegyzett társaság, amely külföldön is hasonló szolgáltatást nyújt, ma Magyarországon irodát bérel, és ezen irodában szolgálja ki multinacionális, nagyvállalati ügyfélkörét. A korábbi szabályozás tehát ellehetetlenítette volna ezen székhelyszolgáltatókat, akik a tevékenységüket bérelt ingatlan használatával, minőségi szolgáltatást nyújtva folytatták.A minisztérium által végül elfogadott kompromisszumos javaslat alapesetben ugyan fenntartja a székhelyszolgáltatás tulajdonhoz való kötöttségét, azonban bizonyos feltételek megléte esetén az irodaházak bérlőinek is lehetővé teszik székhelyszolgáltatás biztosítását. Erre különösen akkor van lehetőség, ha a székhelyszolgáltató kézbesítési megbízottként van bejegyezve az adott ügyfelénél, vagy a székhelyszolgáltatás mellett az ügyfél részére tartós könyvvezetési szolgáltatást nyújt. Ez utóbbi feltételt a nagy szolgáltatók teljesítik, hiszen rendszerint könyvelési, bérszámfejtési vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtanak a kérdéses ügyfelek részére.A most napvilágot látott rendelet módosítja az új szabályok hatályba lépésének napját is.- hívja fel a figyelmet az ügyvédi iroda.