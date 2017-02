Kósa bemondta: 2018-ban még többet kapnak a családok

legyen szó a családtámogatások erősítéséről, a gazdaság és a foglalkoztatás növeléséről, a külső adósság csökkentéséről vagy a béremelésekről.

ha ez megvalósul, akkor "Magyarországon fuccs a rezsicsökkentésnek".

Vannak még tervek

A Fidesz frakcióvezetője előrevetítette, hogy a kormányzat költségvetéssel kapcsolatos álláspontja miatt sok bírálatot fognak kapni, hiszen az ellenzék által korábban már bírált intézkedéseket kívánnak továbbvinni,Emellett a politikus Brüsszellel is komoly vitákra számít. Mint mondta, jól látható, "Brüsszel mely ügyekben fog a magyar érdekek ellen politizálni". Példaként említette a közös adópolitikát, majd hangsúlyozta: a kormány az adócsökkentést kívánja folytatni. Ilyen pontként hivatkozott a közüzemi díjakba való uniós beleszólásra is, mondván,A Fidesz frakcióvezetője már tegnapi sajtótájékoztatóján is előrevetített néhány intézkedést. Célul tűzte a különböző európai szervezetek által támadott úgynevezett atipikus foglalkoztatási formák - ilyen például az iskolaszövetkezeti munkavégzés - megvédését, újabbak bevezetését is tervezik.A büdzséről úgy fogalmazott: alá kell támasztani a rezsicsökkentést, a foglalkoztatáspolitikát, az adócsökkentést, bővíteni kell a családpolitikai támogatások rendszerét, folytatni kell a bérfejlesztés politikáját, tovább kell csökkenteni az ország külső adósságállományát, és a maastrichti kritériumoknak maximálisan eleget kell tenni.Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője a tájékoztatón elmondta, hogyA parlament első plenáris ülése február 20-án lesz, a tavaszi ülésszak pedig várhatóan a június 12-i héten ér véget.