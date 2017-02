Már nincs akadálya az italautomaták bekötésének a NAV-hoz

Az NGM még tavaly szeptemberben kötelezte az üzemeltetőket az adatszolgáltatásra, de egészen mostanáig nem látszott, lesz-e megoldás, amivel a vállalkozások képesek megfelelni az elvárásoknak.Az Automata Felügyeleti Egység (AFE) nem közvetlenül a NAV-hoz továbbítja az adatokat, hanem egy erre külön engedéllyel rendelkező, felügyeleti szolgáltatónak nevezett piaci szereplőn keresztül.Egészen az elmúlt napokig nem látszott, hogy lesz-e eszköz ahhoz, hogy az automatákat üzemeltető vállalkozások teljesítsék kötelezettségüket, illetve lesz-e olyan piaci szereplő, aki felügyeleti szolgáltatóként vállalja az ezzel járó munkát és százmilliós nagyságrendű fejlesztést. A kérdést megnehezítette, hogy a kormány 5000 forintban korlátozta a havidíjat, amit gépenként legfeljebb kérni lehet a szolgáltatásért cserébe.A fejlesztést elvégző Laurel Számítástechnikai Kft. közleményében elárulta: az árusítóautomaták számára használható AFE és a hozzá tartozó felügyeleti rendszer műszaki értelemben elkészült, és engedélyeztetés előtt áll. A cég partnerekkel dolgozott az új rendszeren, amely technikailag az áruautomaták piacán vezető, német telemetria megoldásra épül, ezt tették alkalmassá a NAV számára megfelelő adatok továbbítására.A hatósági előírások teljesítésén túl a rendszer további díj nélkül egy webes felületen az üzemeltetőt is folyamatosan tájékoztatja automatái állapotáról; a pénzmozgásról, árufogyásról és más eseményekről. Az információ segítségével az üzemeltető munkája tervezhetőbbé válik, a forgalom pedig nő. A fogyasztók számára is számos előnyt jelent ez az új fejlesztés, az automatákban kevesebb lesz az áruhiány és az üzemszünet, frissebbek lesznek az áruk.A Laurel Számítástechnikai Kft. Felügyeleti Szolgáltatóként is megjelenik majd a piacon, vállalva az adattovábbítás felelősségét és egyúttal lehetővé téve a fenti szolgáltatásokat leendő partnerei számára.A fejlesztés során nagyon fontos volt, hogy a létrejött megoldás az összes automatatípuson működjön, és kompatibilis legyen a ma itthon működő gépek több mint 90-95 százalékával.