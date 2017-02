Orbán: nagy dolgokon kell törnünk a fejünket

Parragh szerint az olcsó munkaerő nem ösztönöz hatékonyságjavulásra.



Negyedik előadóként lépett fel Orbán Viktor miniszterelnök. Szerinte nagyjából minden elhangzott korábban és azt is megtudtuk, hogy hol is tart a magyar gazdaság.Nem az a kérdés, hogy fejlődött-e a magyar gazdaság, hanem, hogy mit ér az a fejlődés. A 2016-os év feljogosít engem arra, hogy gratuláljak a gazdasági élet szereplőinek - folytatta.A sikerhez kellenek a vállalkozók, a munkavállalók és a mindenkori gazdasági kormányzat. Ha valamelyik megroppan, akkor a bicikli üresjáratba áll. A gazdasági kormányzat azzal hatékonyabb lett, hogy tavaly nyáron megalakult a gazdasági kabinet - fogalmazott.Orbán Viktor szerint a kamara nélkülözhetetlen. Nem azért, mert tőlük kapunk visszajelzéseket a vállalkozói világból, hanem azért is, mert a kamara az egyetlen esélyünk arra, hogy megértsük: pártalapon nem lehet gazdaságpolitikát csinálni. Ezért partnerségi politikát kell létrehozni, ahol a pártpolitikai szempontok a háttérbe szorulnak - mondta.- reagált a korábbi előadások tartalmára a kormányfő.Kitért a közepesen fejlett országok csapdahelyzetére is, amit Matolcsy György említett meg előadásában. Ha csak annyit fogunk tenni, amit az elmúlt hat évben, az nem lesz elég. Ezért van szükség versenyképességi fordulatra, többre van szükség, amit eddig elértünk - emelte ki.- reagálta arra, hogy az olimpia ügye elveszett. Az olimpia, a Budapest-Belgrád vasútvonal és a Paks 2. beruházás is ilyen nagy dolog - ismertette. Még szükség van ilyen nagy beruházásokra - jelezte. Békéscsaba-Debrecen 4 sávos utat is ide sorolom.Minden munka jobb, mert annak az alternatívája az, ha nincs munka. Ezért a kormány kitart a közmunka rendszere mellett - zárta a korábbi előadásokhoz fűzött megjegyzéseit.Parragh László felvezető előadásában emlékeztetett: az első évnyitót 2000-ben tartották és minden találkozó után kötöttek egy megállapodást a felek. Az volt a különleges ezekben, hogy be is tartották a felek a megállapodásokat - mondta egyensúly és növekedés, fenntarthatóság című beszédében.A kamara volt az, aki a bérmegállapodást elkezdte feszegetni, tavaly ezen az ülésen. Mint vállalkozó, rá kellett döbbennünk arra, hogy a magyar gazdaság ki fog ürülni - fogalmazott.Beszédében kiemelte a tavalyi negyedik negyedéves adatot, hogy mivel élhetőbb az ország, hazajönnek a munkavállalók. Tetszett az adat, hogy az utolsó negyedévben 31 ezer munkavállaló ment külföldrede 30 ezer munkavállaló jött haza - ismertette.A magyar szakképzett munkavállalók döntő része tud egzisztenciát építeni, amit nekünk fenn kell tartani. Ezért szorgalmazzuk, hogy a technikákat tovább finomítsuk a szakképzésben. Például az ösztöndíjrendszert, teljesítmény nélkül ugyanis nincs eredmény - említette meg.- árulta el Parragh, aki szerint az időzítés és az érvelés is aljas volt a budapesti olimpia ellen.Meg is magyarázta érvelését: nem tudjuk, hogy miből lesz növekedés 2020 után, főleg, ha az uniós források felhasználása megváltozik. Ezért van szükség a tervezett motorokra, például Paksra, vagy az olimpiáról. A beruházások nagy részét így is meg kell csinálnunk, ha azt akarjuk például, hogy Budapest élhetőbb legyen - mondta.Előzetesen nagy bejelentésekre lehetett számítani Orbán Viktortól:A 2010 óta tartó időszakot úgy emlegette Matolcsy György jegybankelnök, hogy fantasztikus eredményeket értünk el.- hangsúlyozta. Az egyensúly és a növekedés fenntarthatóvá vált, de a felzárkózási fordulat nem fenntartható a versenyképesség javítása nélkül - tette hozzá. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a fiskális egyensúly helyreállása nagyon gyorsan következett be, mint 1945-47-ben.Kiemelte az államadósság csökkenését és az adósságon belüli devizaarány csökkenését, előrejelzése szerint 2018-ra akár 15% közelébe kerülhet ez a ráta. 2016-ban az állam kamatkiadásai 3% alá csökkentek a GDP arányában - mutatott rá.Az egyensúlyi fordulat részletezése után áttért Matolcsy György a monetáris politikai fordulatra. Szerinte itt a jegybank 12 fordulatot hajtott végre. Innovatív, nem hagyományos jegybanki eszközökkel támogattuk a kormány gazdaságpolitikáját - vélekedett. Majd hozzáfűzte: a növekedési hitelprogram megállította a nyílt hitelválságot, ami 2013-ban következett volna be.

Varga: erős lesz a növekedés

Az első 2010 és 2013 között a fiskális deficit árnyékában telt. Megemlítette itt a Széll Kálmán-tervet.

A 2014-2016-os időszak a növekedés érdekében tett rövid távú intézkedésekről szólt. Itt megemlítette az adózás rendjének átalakítását, a NAV-reformot, a fiskális előírásokat, iparstratégiát és a 6 éves bérmegállapodást.

A harmadik szakasz a hosszabb távon érvényesítendő intézkedésekről kell szóljon. Itt megemlítette a munkaerőhiányos állapotot, 67 ezer betöltetlen álláshely van Magyarországon jelenleg.

Nem a jegybank mérlegét, hanem a bankok mérlegét bővítették célzott intézkedésekkel. Ennek keretében javul a kkv-hitelezés, történt államkötvény-vásárlás, volt forintkonverzió, csökken a rövid lejáratú külső adósság és hosszú távú forrásokhoz jutnak. Ennyi azonban nem elég.Csak kevés országnak sikerült a kitörés. Fel kell gyorsítani a felzárkózás ütemét, ebben ugyanis Magyarország kifejezetten rosszul áll. Nem a 2010-2017 óta eltelt időszak miatt - folytatta.Hogy mire van szükség a versenyképességi fordulatra: ezt közreadtuk egy könyvben, amin éjjel-nappal dolgoztak a kollégák, hétvégén is, remélem, Palotai Dániel és Virág Barnabás vezetésével - fogalmazott.Ezekről a javaslatokról itt írtunk:- kezdte a jegybank konkrét javaslatainak sorolását a jegybankelnök, aki a közmunkarendszer fejlesztését említette még meg. További adóelkerülés mérséklésre van szükség emellett.Nélkülözhetetlen lépés lenne az állami intézmények és létszám felülvizsgálata, valamint az állami ügyintézés felgyorsítása az e-governance által - folytatta.Megemlítette azt is a jegybankelnök, hogyZárásképp példaként megemlítette India 2014-ben indult gazdaságpolitikai fordulatot, okosvárosokkal, startupokkal.A nemzetgazdasági miniszter 2013-mal indította előadását. Nem véletlenül valószínűleg, 2013 márciusától lett ugyanis nemzetgazdasági miniszter. 2013 augusztusában zártuk le a 2010 óta tartó időszakot, az IMF hitel előtörlesztésével - vélekedett.Lesz 2 egymást követő évünk, amikor 4% felett lesz a gazdaság növekedése - jelentette ki utalva arra, hogy idén 4,1%, jövőre pedig 4,3% lehet a GDP-növekedés az NGM előrejelzése szerint.A miniszter három szakaszra bontotta a magyar gazdaság stratégiai szakaszait.Tovább kell gondolni a részmunkaidős foglalkoztatást, a női foglalkoztatást és a nyugdíjasok foglalkoztatásánál is látnak kedvezményeket - mondta. Itt azoknak a nyugdíjasoknak üzent, akik képesek munkát vállalni, minimális adóteherrel alkalmazhatják őket a cégek.Konkrét javaslatot is megfogalmazott: a 15-16 éves fiatalok válasszanak céget, majd a cég megmondja, hogy milyen szakmát válasszon. Ez a német példa - mondta Varga Mihály, közben Orbán Viktor itt is látványosan egyetértett.Németországban csak 380 szakmát tartalmaz a képzési lista, míg nálunk 800 is van, tehát itt van tartalék - jegyezte meg.