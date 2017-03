Mennyi adót kalkulált ki nekem a NAV? - Mától megnézhető

május 22-én az adóbevallási tervezet számít majd a bevallásának, aki nem, május 22-ig módosíthatja azt. Továbbra van lehetőség arra is, hogy ki-ki maga készítse el szja-bevallását.Idén először a NAV a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott adatok alapján külön kérés nélkül minden olyan magánszemély számára adóbevallási tervezetet készít, aki nem kért munkáltatói adómegállapítást, vagy munkáltatója ezt nem vállalta.Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfa-fizetésre kötelezett magánszemélyeknek továbbra is maguknak kell elkészíteniük bevallásukat, mert az ő jövedelmi adataik nem állnak teljes körűen a NAV rendelkezésére, nekik a 16SZJA jelű bevallást kell május 22-ig benyújtaniuk. Ha azonban az egyéni vállalkozó 2016-ban egész évben bejelentetten szüneteltette tevékenységét, nem volt adóköteles jövedelme, és 2016-ban munkáltatótól vagy más kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, a NAV elkészíti számára is az adóbevallási tervezetet.Az adóbevallási tervezetek elektronikus formában március 15-től megtekinthetők és módosíthatók ügyfélkapun keresztül.amelyet május 2-ig kapnak meg postán.Bármikor dönteni lehet azonban az ügyfélkapus regisztráció mellett, és akkor elektronikusan is megtekinthető valamint módosítható a tervezet. A regisztrációt azért is érdemes megcsinálni, mert a bevallási tervezeten kívül a közigazgatás számos szolgáltatása is online elérhetővé válik.Aki május 22-ig nem módosítja az adóbevallási tervezet adatait és nem nyújt be önálló bevallást, és addig adómegállapítás sem érkezik a jövedelmére vonatkozóan, a NAV által készített tervezet általa benyújtott bevallásnak, a NAV által megállapított adó általa bevallott adónak minősül.(például lakáskiadásból származó jövedelem vagy olyan családi kedvezmény, amelyről az adóelőleg figyelembevételekor nem nyilatkozott az adózó). Azok akik megkapták a tervezet papíralapú változatát, és nem értenek egyet az abban feltüntetett adatokkal, de továbbra sem nyitnak ügyfélkaput, önadózással tehetnek eleget bevallási kötelezettségüknek május 22-ig. Az ehhez szükséges 16SZJA jelű nyomtatványt és a kitöltési útmutatót le lehet tölteni a NAV honlapjáról és az adóhatóság ügyfélszolgálatain is elérhető.Az szja-t május 22-ig kell megfizetni, erre lehetőség van az új online felületen és a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával, a lakossági folyószámláról történő átutalással, a NAV ügyfélszolgálatain POS terminálon keresztüli bankkártyás befizetéssel és készpénzátutalási megbízással, azaz csekken, amit a NAV honlapján vagy ügyfélszolgálatain lehet igényelni.Az szja-t pótlékmentesen, részletekben is be lehet fizetni, ha a fizetendő szja és egészségügyi hozzájárulás összege nem haladja meg a 200 ezer forintot. Legfeljebb hat havi, egyenlő összegű részletfizetést lehet kérni, az első részlet megfizetésének határideje május 22. Az adóhatóságnak 30 napon belül kell kiutalnia a visszatérítendő adót.Idén is lehetőség van arra, hogy az adózó rendelkezzen összevont adóalapja után befizetett személyi jövedelemadójaegy regisztrált civil szervezet, további egy százalékáról pedig valamely technikai számmal rendelkező egyház vagy a kiemelt előirányzat (2017-ben a Nemzeti Tehetség Program) javára. A rendelkezést május 22-ig lehet benyújtani az új online felületen vagy a 16SZJA EGYSZA lapján, illetve az erre a célra kialakított 16EGYSZA jelű nyomtatványon. A rendelkezés csak akkor lesz érvényes, ha az adózó befizette az adóját és nincs adótartozása.