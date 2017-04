NAV: ha nem teszel semmit, automatikusan érvényes az adóbevallás

Ellenőrzés után nem kel visszaküldeni, ha minden stimmel

A bevallási tervezetet egyeztetni kell a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott igazolásokkal. Ha nincs eltérés az adatokban, és egyéb kiegészítés, módosítás sem szükséges, akkor nincs további teendő. A dokumentumot tehát nem kell visszaküldeni a NAV-nak és nem kell az ügyfélszolgálatokra sem bevinni, ugyanis az minden további adminisztráció nélkül, automatikusan hivatalos adóbevallássá válik május 22-e után.

1+1 százalék felajánlása

Az ügyfélkapuval rendelkezők már március közepétől elérik a NAV által készített szja-bevallási tervezetüket. Azoknak is elkezdte már a postázást az adóhivatal, akik március 16-ig kérték tervezetük megküldését papíron. Május 2-ig mindenkinek megérkezik majd ez a dokumentum - emlékeztet a közlemény.Aki kézhez kapta a tervezetét, fontos, hogy figyelmesen olvassa el a kapcsolódó tájékoztató levelet, abban ugyanis minden tudnivalót megtalál.Amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel, nem kell megvárni a május 22-i határidőt az 1+1 százalékos felajánlással, amelyet egyszerűen az új felületen keresztül is be lehet nyújtani, akár a bevallástól függetlenül is.Akik megkapták a tervezetet papíron és nem értenek egyet az abban szereplő adatokkal, azok május 22-ig a 16SZJA nyomtatvány kitöltésével tudják bevallási kötelezettségüket teljesíteni. Aki időközben regisztrált az Ügyfélkapura, az új elektronikus felületen egyszerűbben tudja módosítani, kiegészíteni a bevallási tervezetét.Ha a NAV hiányol valamilyen adatot, erről is érkezik értesítés a postán megküldött tervezet mellett. Ez esetben, amennyiben nincs más eltérés az adatokban, csak a mellékelt kiegészítő adatlapot kell kitöltve visszaküldeni a NAV-nak.További információk érhetők el a NAV honlapján (www.nav.gov.hu), illetve általános tájékoztatás is kérhető a 06-40/42-42-42-es telefonszámon.