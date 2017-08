Nem akármilyen lőszereket szerez be a NAV

A lap azt is megjegyzi: a mennyiség nem tűnik különösebben nagynak, a szóban forgó lőszerek ugyanakkor különlegesnek nevezhetők. A töltények ugyanis - különféle szakcikkek tanúsága szerint - olyan lőszerek, amelyek amellett, hogy a testnek csapódva kellemetlen, csípéshez hasonló érzést keltenek, festékfoltot is hagynak, így nyomon követhető, ki kit talált el.A hasonló lőszereket bizonyos helyeken olyan katonai egységek felkészítésekor is bevetik, amelyek utóbb ellenséges területeken vesznek részt harcokban.Az adóhivatal felhívása szerint az érdeklődő vállalkozások akkor nyerhetik el a megbízást, ha megfelelnek a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló hazai jogszabály megannyi pontjának. Az ajánlatok közül a NAV azt választja majd ki, amelyik a legalacsonyabb összegről szól. A beszerzésre az adóhivatal a NATO előírásai nál szigorúbb követelményeket határozott meg.A mostani beszerzés minden bizonnyal azt a hatszázezer lőszerből álló tételt egészíti ki, amelyre a múlt hónapban írt ki pályázatot a hatóság. A lap szerint nem nevezhető különösnek az effajta eszközbeszerzés, ugyanis az adóhatóság emberei könnyedén szembekerülhetnek agresszív, mindenre elszánt személyek, vagy csoportokkal. erült már a hatóság látókörébe például olyan cigarettacsempész-banda, amely, ha kellett, fegyverrel is megpróbálta megvédeni illegális üzletét, de találtak már a NAV-osok lőfegyvert illegális szeszfőzdét üzemeltető személyeknél, ahogyan drogcsempészekkel is akadt dolguk a hivatal munkatársainak.A példák között megemlíthető egy idén nyári eset is, amikor egy szövevényes céghálózatot számolt fel az adóhivatal. A lefülelt személyek nagyjából kétszáz dolgozó bére után nem fizetettek járulékokat. Az alvállalkozók között korábbi bűnözők is voltak, többen is tartottak otthonukban fegyvert, riasztópisztolyt. Két veszélyesnek ítélt személyt a NAV kommandósai állítottak elő.