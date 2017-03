Okos gyorsforgalmi út épül az M7-estől Zalaegerszegig

Ettől is függ majd, hogy mennyibe kerül az út építése. De a pályaépítés költségeivel összevetve ez elhanyagolható költség, néhány százalék lehet

Az autópálya az elképzeléseink szerint jövő év végére készül el, de ez természetesen függ attól is, hogy milyen gyorsan fut át a közbeszerzés

Az összefoglaló szerint az M7-estől Zalaegerszegig épülő gyorsforgalmi út nemcsak amiatt lesz hasznos, hogy, hanem amiatt is, mert így "jó lehetőséget kínál arra, hogy azokat az önvezető járműveket, amelyeket tesztkörülmények között, egy zárt pályán már kipróbáltak," - fogalmazott az államtitkár. Erre példaként elmondta: maga az autópálya nagyon sok információt biztosít majd a járművezetőknek a pálya feltételeiről és az esetleges balesetről, de emellett ahhoz is lehetőséget biztosít, hogyElmondta, hogy most készítik elő és hasonlítják össze a tesztpályán használható különböző technológiákat, hogy kiderüljön, melyik a legalkalmasabb a járművekhez.- véli az államtitkár.Jelzése szerint ez az okos gyorsforgalmi út egy időben épül meg más európai pályákkal, például Németországban is terveznek ilyen pálya építését. Terveik szerint hosszú távon- mondta Lepsényi István az InfoRádiónak.