Orbán Viktor nagy bejelentésre készülhet

Parragh már tud valamit?

Én még azt sem tartom kizártnak, hogy ha a kormány nyitottnak bizonyul további járulékcsökkentésre, aminek a fedezete a GDP-növekedésből, a fogyasztásnövekedésből, áfabevételek növekedéséből származhat, akkor a bérmegállapodást újranyithatjuk, és egy nagyobb lépésben gondolkozhatunk újra

Jön az esemény

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a köztévé reggeli vendége volt , ahol szóba került a hazai munkaerőpiaci helyzet és a legutóbbi kormányzati intézkedések.Az MKIK elnöke emlékeztetett arra, hogy a bérfelzárkózás szükségességét elsőként a kamara vetette fel a kormánynak, de azt látni kell szerinte, hogy pusztán a munkaadói kör a béremelést nem tudja megoldani. "Ehhez kell egy járulékcsökkenés is, mert ha a béremelés terhét megosztjuk, vagyis a kormányzat hajlandó a járulékokat csökkenteni, míg a munkaadók hajlandóak a béreket emelni, akkor ennek van egy érzékelhető hatása a bérekben" - magyarázta Parragh , aki szerint az első hatásokat még nehezen lehet mérni.Nyáron fogjuk majd látni pontosan, hogy a folyamat milyen irányba megy - tette hozzá.- fejtette ki az iparkamara elnöke, aki megjegyezte: az olcsó bér rongálja a versenyképességet, mert nem ösztönöz technológiai fejlesztésre.Varga Mihály alig két hónappal ezelőtt jelentette be a bérmegállapodást, melynek keretében csökkennek a munkáltatói járulékterhek. A 7 pontból álló program kimondja többek között: a munkáltatók által fizetett szociális hozzájárulási adó mértéke 2017-től 5 százalékponttal 22%-ra csökken, 2018 januárjától 2 százalékponttal 20%-ra csökken. A Portfolio tavaly megszerezte a bérmegállapodás költségvetési hatásairól szóló minisztériumi számításokat, ezek szerint idén 380 milliárd forintba kerül a munkáltatói járulékterhek csökkentése.Parragh László kijelentésére Lázár János is reagált a Kormányinfo keretein belül, kérdésre válaszolva. Jövő héten lesz a gazdasági évadnyitó a kamarában, akkor lehet majd megvitatni Parragh Lászlónak azt a felvetését, hogy van-e lehetőség ismét kinyitni a decemberben kötött bérmegállapodást, és van-e lehetőség nagyobb mértékű járulékcsökkentésre - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.Az MKIK "Gazdasági Évnyitó" eseménye a Portfolio-nak eljuttatott meghívó szerint február 28-án 10 órakor kezdődik és a tervek szerint 11:40-ig tart. A program szerint előadást tart Parragh László,Az eseményt a Portfolio élőben közvetíti.A kormányfőtől nem áll távol, hogy jelentős bejelentéseket tegyen az MKIK eseményén. A tavalyi rendezvényen jelentette be az általa nyílt kettős bérrendszernek nevezett fogalmat, ami a gyakorlatban a készpénzcafeteriát jelentette.

A 2016-os esemény.