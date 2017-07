Roham indulhat az online számlabekötésben

Azok a vállalkozások, akiknek a rendszere már képes a megfelelő XML teszt file-ok előállítására, tesztelhetik a létrehozott adatállományaikat a NAV kifejezetten erre a célra fejlesztett rendszerében, a NAV Külső Online Bejelentő és Adatszolgáltatási Keretrendszerének online platformján (KOBAK)

Az EY Magyarország által megkérdezett vállalatvezetők 40 százaléka már elkezdte a felkészülést az online számlabekötésre, a többség azonban megvárta a június végén megjelent rendelettervezetet, amely tisztázza miről, mikor és hogyan kell adatokat szolgáltatnia a vállalatok által használt számlázó programoknak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányába.A most ismertetett, az online bekötés során használandó adatstruktúra összetettebb, mint a már hatályban lévő adatexport séma - emlékeztet a tanácsadó cég.Ugyanakkor a korábbi várakozásokhoz képest könnyítés, hogy a vállalatoknak csak az Áfa törvény által előírt számlaadatokat kell majd kötelezően jelenteniük, a további adatok jelentése opcionális. Emellett nem feltétlenül valós időben, hanem 24 órán belül elegendő lehet elküldeniük a 100 000 forint feletti áfa értékű belföldi üzleti partnereknek szóló számlák adatait a NAV részére.Molnár Péter, az EY adószakértője szerint a vállalatoknak érdemes jól beosztani a 2018. július elsejéig hátralevő időt, és minél előbb elkezdeni a felkészülést."A mostani változás szinte valamennyi hazai vállalatot érinti, és arra számítunk, hogy az igazi roham most fog indulni. Ezt alátámasztja az általunk megkérdezett vállalatvezetők véleménye is, hiszen a legtöbben a következő fél évben teszik meg az első lépéseket. Érdemes már most elkezdeni a felkészülést, ugyanis aki nem készül el 2018. július 1-ig az akár számlánként 500 000 forintos bírságot kockáztat" - hívta fel a figyelmet a szakértő."Fontos azt is mérlegelni, hogy külföldi számlázó szoftver használata, és külföldi IT fejlesztő csapat bevonása esetén megnövekedhet a fejlesztések időigénye, ugyanakkor még hazai szoftverek esetén sem várható olyan kulcsrakész megoldás, amely ne igényelne a cégek részéről extra erőforrásokat, például a testreszabás és a validáció folyamatában" - tanácsolta.A NAV új csodafegyverének tekintett rendszerről itt írtunk korábban: