Rontott Magyarország a versenyképességi rangsorban

Magyarország a Doing Business felmérésében 72,39-es pontszámot ért el (ami kedvezőbb a tavalyi 73,07-es pontnál), amivel a 190 ország közül a 48. helyet érte el, vagyis relatíve helyzete romlott a tavalyi évhez képest, ami a vállalkozások működési környezetét illeti.A 190 országot magában foglaló részletes táblázatból kiolvasható, hogy a kelet-európai régióból csak Bulgária (50.) és Horvátország (51.) nem előzi meg hazánkat. Észtország a 12., Litvánia a 16., Lettország a 19., Lengyelország a 27., Csehország a 30., Szlovénia a 37., Szlovákia a 39., Románia a 45. helyet csípte meg.

Mit mond az NGM?

A Nemzetgazdasági Minisztérium azonnal közleményben reagált a friss rangsorra:"Míg a World Economic Forum egy hónapja közzétett versenyképességi összevetésében Magyarország kilenc helyet előrelépett, a Doing Business ma publikált rangsorában - annak ellenére, hogy az ország teljesítménye abszolút értékben javult - hátrébb csúszott. Az egymással ellentétes irányú mozgások jól mutatják az ilyen rangsorok hiányosságait, hiszen egymástól eltérően értelmezik és más módszertannal mérik a versenyképességet. A kormány számára ezért a magyar gazdaság versenyképességének elsődleges fokmérője továbbra is a gazdaság dinamikus növekedése, a beruházások bővülése, a 2010 óta létrejött több mint 740 ezer új munkahely, az egyensúlyban lévő költségvetés és a csökkenő az államadósság. A magyar gazdaság szereplői változatlanul elégedettek a hazai gazdasági környezettel, ezt támasztja alá a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara legfrissebb konjunktúra-felmérése is, amely kimagasló befektetői hangulatról és javuló üzleti kilátásokról számol be" - írta a tárca, majd hozzáteszi:"a versenyképesség javítására irányuló további intézkedések, amelyeket az Országgyűlés a tavaszi ülésszakán fogadott el, döntően csak a jövő évi Doing Business-felmérés eredményeiben mutatkoznak majd meg. E tekintetben a helyi önkormányzati adóhatósági regisztráció megszüntetése vagy a közműbekötések gyorsítását szolgáló jogszabály-módosítások kapcsán várható komoly előrelépés. A 2017. január 1-jével végrehajtott jelentős adócsökkentéseket is csak jövőre veszi számításba a felmérés".Leszögezi azt is, hogy a Nemzeti Versenyképességi Tanács tovább folytatja a munkáját.