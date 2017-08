Szép csendben kínozza a magyarokat ez a helyi adó

az iparűzési adó alapja többszöröse a társasági adóénak.

A kijavításra váró rendszerhiba

Az iparűzési adó tekintetében ugyanakkor nyomát sem látjuk a hasonló törekvésnek - mutat rá.

A vagyon megadóztatása

Ez lenne a megoldás

Általánosan elfogadott a cégvezetők körében, hogy a helyi önkormányzatoknak is szükségük van a területükön működő vállalkozások adójára. A 2%-os mérték pedig igazán méltányosnak tűnik - fogalmaz legújabb írásában a WTS Klient ügyvezető partnere, aki azonban arra is felhívja a figyelmet:Bár hivatalosan az iparűzési adó esetében is jövedelemadóról beszélünk, a mindössze az anyagjellegű ráfordítások egy részével csökkentett nettó árbevétel, mint adóalap sokkal inkább a forgalmi típusú adó ismérveivel rendelkezik. A vállalkozásoknál komoly összegeket kitevő szolgáltatási számlák költségei, a teljes bérjellegű ráfordítás, az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások egyike sem vonható le az iparűzési adó alapjának számításakor. Ne csodálkozzon senki, ha a vállalkozása abszolút összegben a társasági adó mértékét jócskán meghaladó iparűzési adót fizet - teszi hozzá.A gazdasági növekedés motorjának számító beruházások a gazdasági kormányzat teljesen természetes és érthető támogatását élvezik. Az adószakértő szerintErre vannak jelenleg is példák a rendszerben, például a fejlesztési adókedvezmény nagyvonalú adócsökkentésre ad lehetőséget.A beruházások üzembehelyezését követő években az értékcsökkenési leírás a cégek által elszámolható legjelentősebb ráfordítás. Ez a ráfordítás mindazonáltal semmit nem csökkent a vállalkozások iparűzési adó kötelezettségén.Hasonló anomáliát fedezhetünk fel a munkavállalók bérjellegű ráfordításainál. A bérmegállapodásról, a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről ugyanis nem vesz tudomást az iparűzési adó rendszere. Hiába növekszik a cégek bérjellegű ráfordítása jelentős mértékben, az iparűzési adó alapja változatlan, így az adó összege sem csökken.A nyereséges vállalkozások a fentiek hatására "csak" azon panaszkodhatnak, hogy ráfordításaik jelentős része nincs befolyással az iparűzési adójuk mértékére. De mit szóljanak az akár csak átmeneti jelleggel veszteséges vállalkozások?Hiába könyveli el egy cég nettó árbevételének akárAz elkönyvelt veszteség a cég vagyonát csökkenti. A vagyon további csökkentése az elvileg nyereség típusú iparűzési adó megfizettetésével viszont mindenképpen elkerülendő lenne. Jó tudni, hogy a sok esetben példaként felhozott Németországban az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette az adóhatóság összes ilyen szándékú beavatkozását a tulajdon szabadságának veszélyeztetése okán.Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi 2%-os szint mellett esély sincs az adó alapjának a társasági adó alapjához való közelítésére. Az önkormányzatok finanszírozásában Magyarországon az iparűzési adó olyan fontos szerepet játszik, hogy ennek drasztikus csökkentésére nem igazán lehet számítani.Az adókulcs fokozatos emelésével és ezzel párhuzamosan az általam említett ráfordítások adóalapból való levonásának fokozatos lehetővé tételével az iparűzési adóbevétel változatlan maradhatna, és ezzel egyidejűleg a cégek nyereségessége nagyobb arányban jutna kifejezésre a fizetendő adó mértékében - javasolja Lambert Zoltán.