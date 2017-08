Tízezer lebukás történt illegális dohánnyal bő fél év alatt

Leopold Róbert pénzügyőr őrnagy, a NAV jövedéki ügyekkel foglalkozó szóvivője a lapnak elmondta, hogy nemrég egy Csongrád megyei tanyán egy 130 tőből álló dohányültetvényt találtak, amely nagyjából 220 kilogramm termést hozott. Az ingatlan magyar tulajdonosa állítása szerint a dohányt saját fogyasztásra termeszti, ehhez azonban nem rendelkezett a jogszabályban meghatározott NAV-regisztrációval. A szóvivő hozzátette, hogy ilyenre, vagyis nagyobb mennyiségű illegális előállításra eddig nemigen volt példa.Aki adózatlan árut engedély nélkül kínál értékesítésre, legalább ötmillió forint pénzbírságra számíthat, de jogsértő az adózatlan dohánytermék birtoklása is, a büntetés nagysága itt minimum harmincezer forint - közölte a NAV szóvivő a Magyar Időkkel.A múlt héten a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága a Rendőrséggel közösen egy belvárosi telefonboltot, illetve annak környékét ellenőrizte. Az ellenőrzéseken mintegy 3 200 doboz adózatlan cigarettát és 12 kilogramm dohányt találtak a pénzügyőrök. Három esetben a dohánygyártmányok szállítására használt gépkocsit is lefoglalták, valamint több mint négymillió forint jövedéki bírságot is kiszabtak.