Több a megbízható adózó Magyarországon

A NAV az első negyedévben több mint félmillió (540 468) adózót minősített.Januártól új feltételként jelent meg, hogy a megbízható minősítéshezIdén már a jövedéki bírság adóteljesítményhez viszonyított arányát is vizsgálnia kell a NAV-nak. Ugyancsak változás a minősítésben az, hogy 5 év helyett 4 évre visszamenőleg figyeli a NAV, hogy a vállalkozással szemben volt-e végrehajtás.

Forrása: NAV

A megbízható minősítést elnyerő gazdálkodóknak bizonyos mulasztásoknál nem kell bírságot fizetniük, máskor csak az általános bírság felével kell számolniuk.

Emellett ellenőrzésük maximum 180 napig tarthat, és évente egyszer automatikus fizetési könnyítést kaphatnak.

A visszaigényelt áfát a megbízható nyilvánosan működő részvénytársaságnak 30 napon belül, más megbízható adózónak 45 napon belül utalja ki a NAV.

Az előnyök:A kockázatos adózókra vonatkozó feltételek is bővültek.A NAV-nak az idén január 1. utáni akadályoztatásokat kell figyelembe vennie. Ezúttal a korábbinál több cég kapott kockázatos minősítést, mert nem jelentette be alkalmazottját.A minősítés eredményéről az először minősített, illetve a megváltozott minősítésű gazdálkodók kaptak értesítést. A korábbi 6 hónap helyett 3 hónapon belül nyújtható be kifogás a minősítés ellen.