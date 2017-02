Trump megígérte a nagy és egyszerű adócsökkentést

Az USA első embere azonban azt is hozzátette a kormányzók előtt beszélve, lehűtve a várakozásokat, hogy csak az egészségügyi reformjavaslatok elfogadása után tér rá a kormányzat az adócsökkentés témájára.Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Donald Trump nem teszi kockára a költségvetés egyensúlyát az adócsökkentés korai erőltetésével.Az amerikai elnök kedden beszél először a Kongresszusban, sokan pont emiatt komoly bejelentésekre számítanak. Hétfő délután kormányzók előtt beszélve erre tett utalást, amikor úgy fogalmazott, hogy kedden jelentős bejelentésre készül az infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban.Azt is előrevetítette az általa beterjesztés előtt álló költségvetési tervezetről, hogy többet fognak költeni a védelmi kiadásokra és ezt az összeget máshonnan veszik el, itt megemlítette az adminisztráció csökkentését.Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter már vasárnap esti nyilatkozatában elárulta, hogy a friss költségvetés nem fogja megnyirbálni a nagy jóléti rendszerekre szánt összeget. A pénzügyminiszter elmondta azt is, hogy Trump kedden a középosztályt segítő várható nagyszabású adócsökkentésről és a társasági adócsökkentésről részleteket közölhet.