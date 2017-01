Úgy kitömtük adóforintokkal az államot, mint még soha

Minden képzeletet felülmúltak a költségvetési bevételek tavaly.



A vállalatok és a lakosság is csengetett az államkasszába, elég csak a jövedéki adóbevételeket, vagy az útdíjbevételeket megnézni.



De a bírságbevételek még a kormány várakozásait is felülmúlták.

A napokban váltak ismertté a részletes adatok a 2016-os költségvetésről . A büdzsé kiadási oldalával már foglalkoztunk , a bevételek tekintetében is vannak azonban érdekességek nemcsak a 2015-ös tényadatokhoz viszonyítva, hanem a 2016-ra tervezett összegekhez képest is. A látványos folyamatok szemléltetése érdekében kezdjük is a lényeges ábrával:

A központi költségvetés bevételei 4%-kal lettek magasabbak összességében, mint 2015-ben, 12404 milliárd forint folyt be ebbe az alrendszerbe.

A központi költségvetés bevételei látványosan, 17%-kal haladták meg az egész évre előirányzott összeget, ami 1800 milliárd forintnyi többletet jelent.

Az előirányzathoz képest látott felülteljesítés nem a klasszikusnak tekinthető adóbevételekben jött össze, hanem a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok sorokon (de erről később).

A gazdálkodó szervezetek befizetései közel 1600 milliárd forintra rúgtak tavaly, ami 6%-os növekedésnek felel meg 2015-höz képest.

Az egyik kimagasló bevételnövekedés a társasági adó esetében valósult meg 2015-höz viszonyítva, ám ez nem is annyira meglepő. A 141 milliárd forintos növekmény nagy része ugyanis a növekedési adóhitel bevezetésével magyarázható (ennek keretében a befizetés túlnyomó részét a GE teljesítette, miután itt adózza le jelentős egyszeri bevételét 8 egymást követő negyedév alatt).

A 32 milliárd forintos cégautóadó-bevétel nem tűnik soknak, viszont az éves terveket 15,5%-kal múlta felül.

Kevés olyan bevételi sor volt, ahol csökkenés volt megfigyelhető 2016-ban a 2015-ös bevételi számokhoz képest, de ilyen volt például az EVA, a környezetterhelési díj, a bányajáradék, a játékadó és az egyéb befizetések.

Ezzel szemben jelentősen felülteljesítettek az egyéb központosított bevételek. 2016 egészében 428,8 milliárd forint érkezett a költségvetésbe ezen a soron. Ez 9%-kal (35 milliárddal) magasabb a 2015-ös tényadatnál és 16,1%-kal (59,4 milliárd forinttal) haladja meg a terveket. Az egyéb központosított bevételek alakulását később részletezzük.

Bár sem a KATA, sem pedig a KIVA bevételei nem hozták az éves előirányzatot, jelentős növekedést produkáltak a 2015-ös évhez képest. Előbbi 28%-kal, utóbbi 25%-kal több bevételt termelt a költségvetésnek, vagyis ebből a szempontból nem kérdéses a sikerességük.

Még a kisvállalati adóknál is nagyobb növekmény figyelhető meg a 2015-ös évhez képest a reklámadó esetében. Itt 12,6 milliárd forint folyt be, ami a két évvel ezelőtti összeg duplája és az előirányzatot is 15,6%-kal haladja meg.

A fogyasztáshoz kapcsolt adók lényegében stagnáltak, míg az előirányzathoz viszonyítva 1,5%-os elmaradást láthatunk.

Az előirányzattól történő elmaradás elsősorban annak volt köszönhető, hogy az áfabevételek 3290 milliárdra teljesültek az előirányzott 3388 milliárd forinttal szemben.

Az áfabevételek szép száma elsősorban a kereskedelmi szektornak volt köszönhető, de szerepet játszottak a 2007-2013-as uniós ciklus utolsó évének meghatározott projektjeihez kapcsolódó elszámolások.

A jövedéki adóbevételek meghaladták az 1000 milliárd forintot, ezzel nemcsak a 2015-ös összeget, hanem a tervezett szintet is túlszárnyalták. Ebből több mint 600 milliárd forint érkezett az üzemanyagok után, amiben szerepet játszott a forgalomnövekedés mellett az ősszel bekövetkezett furcsa adóemelés hatása is. Az üzemanyagok jövedéki adójából 32 milliárd forinttal több (+5,5%) jött be, mint 2015-ben. A szeszesitalok után 98,7 milliárd forint jövedéki adó folyt be, ami 8,3%-os növekedésnek felel meg (itt a forgalom növekedése mellett készletezési okok is meghúzódnak a háttérben, idéntől ugyanis változnak a szabályok). Ezzel szemben 8%-kal esett vissza a dohánytermékek után fizetett jövedéki adó, 300 milliárd forint alá. Ennek hátterében az NGM szerint a dohányadójegy-elviteli adatok állnak.

A lakosság befizetései 1922 milliárd forintra teljesültek, ami meghaladja a 2015-ös tényadatot, de elmaradt az előirányzattól. Ezen belül viszont az szja-bevételek mindenben felülteljesítettek.

A költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok esetében nagyon speciális volt a 2016-os év. A költségvetési szervek bevételei ugyanis 2425 milliárd forintra teljesültek, ami duplája lett az előirányzatnak.

Hasonlóan a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei 378 milliárd forintra teljesültek. Ennek nagy részét egy átvezetés magyarázza.

A fejezeti kezelésű előirányzatok EU-támogatása viszont látványosan lefelé lógott ki 2016-ban: a 2015-ös tényadathoz képest 49%-os az elmaradás, az előirányzathoz képest pedig 29%-os az elmaradás.

Viszont az uniós támogatások utólagos megtérítése soron 344 milliárdos bevétel jött össze, ami sokszorosa a tervezett 5 milliárdos bevételnek.

Az állami vagyonnal kapcsolatban 200 milliárd forintos bevétel keletkezett, ami elmarad az egész évre tervezett 230 milliárd forinttól. Feltehetően ez azzal függ össze, hogy tavaly nem folyt be az állami földértékesítések teljes bevétele.

A TB-alapok összesen 5135 milliárdos bevételhez jutottak tavaly, am 2%-kal több a tervnél és a 2015-ös összegnél is.

A részletes számokból látható, hogy elsősorban a szociális hozzájárulási adón volt látványos többlet: 230 milliárd forinttal, azaz 23%-kal lett magasabb a szocho-bevétel, mint 2015-ben. Cserébe nem is kellett az Egészségbiztosítási Alapot akkora költségvetési támogatással kitömni, mint korábban.

És a pikáns rész a végére:

a környezetvédelmi termékdíjak 9,3 milliárd forinttal teljesültek az eredeti tervek felett (114,6%);

az elektronikus és időalapú útdíjak összesen 26 milliárddal múlták felül a tervezettet (113,9%);

továbbá kiemelendő még a bírságbevételek alakulása is, melyek összességében 13,8 milliárd forinttal haladták meg az előirányzatot.

A bírságokon belül külön említést érdemelnek a Gazdasági Versenyhivatal által kivetett, illetve a bíróságok által kiszabott bírságok, az előbbiek mintegy 4,4 milliárd, utóbbiak pedig közel 5 milliárd forinttal bizonyultak többnek az előirányzatnál.

Ezek alapján a főbb megállapítások szépen sorban a táblázat főbb sorai alapján:Ahogyan fentebb ígértük, részletesen bemutatjuk az Egyéb központosított bevételek sort. Egyrészt mivel a nem uniós finanszírozással összefüggő bevételek közül itt történt a legnagyobb meglepetés, összességében 16,1%-kal lett magasabb a tervezettnél. A Nemzetgazdasági Minisztérium érdeklődésünkre kifejtette, hogy mivel függött ez össze:Másrészt az egyéb központosított bevételek bizonyos sorai látványosan felülmúlták a 2015-ös bevételeket:

