Veszélybe került a nagy amerikai adócsökkentés

az USA-ban hagyják tevékenységüket,

több alkalmazottat foglalkoztassanak, sőt

még a béreket is emeljék.

A várakozások szerint a képviselőházhoz hasonlóan a szenátus is támogatni fogja, hogy a társasági adót az eddigi 35%-ról 20%-ra csökkentsék az USA-ban. A republikánus érvelés szerint a csökkentés arra ösztönözné a vállalkozásokat, hogyA Washington Post számolt be elsőként arról, hogy az adócsökkentést 2019-re halasztaná a szenátusi republikánus többség, ugyanis szeretnék megelőzni, hogy az 1500 milliárd dollárnál nagyobb bevételkiesést okozzon a következő tíz évben, ezzel már ugyanis megszegnék a költségvetési szabályokat.Az újság azt írja, a 2019-re halasztott bevezetéssel 100 milliárd dollárt spórolhatna meg a költségvetés. Ugyanakkor ez már az adócsökkentés egyes előnyeinek elvesztésével járna, így állítólag a szenátus lehetővé tenné a vállalatoknak, hogy tőkebefektetéseik értékét levonják már a 2018-as adójukból is.A hírre máris közel 230 pontos, 1% körüli esést mutat a Dow részvényindex, hiszen a várt adócsökkentés elhalasztása rossz hír lenne a tőzsdén lévő vállalatoknak is.