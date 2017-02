Akadozik az ügyfélkapu, épp a fontos határidő napján (2.)

a cégek havi áfa-bevallása,

a járadékadó-bevallás,

a távközlési adó bevallása,

és a tranzakciós illeték bevallása is.

"Az Ügyfélkapu és a kapcsolódó szolgáltatások (ügyfélkapus belépés, dokumentumküldés, dokumentumfogadás, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés) kapcsán átmenetileg fennakadások tapasztalhatóak. Kollégáink dolgoznak a hiba elhárításán" - olvasható a rendszerüzenet az ügyfélkapu oldalán, ahova reggel óta csak akadozva vagy egyáltalán nem tudnak a látogatók dokumentumokat feltölteni.A probléma már csak azért is akut, mert több fontos vállalati adóbevallási határidő is lejár a mai nap, többek köztEmellett az ügyfélkapun olvasható egy üzenet is, amelyben egy tervezett karbantartásra hívják fel a figyelmet, ez február 22-én, este 10 órakor kezdődik és február 23, hajnali 2 óráig fog tartani. Az oldal egyszerre tájékoztatja a látogatóit arról is, hogy a Kapcsolat portálon kérhetnek igazolást az ÁBT SZEÜSZ azonosítási és kézbesítési szolgáltatás hibája miatt igazolást (ez az oldal az Ügyfélkapuhoz hasonlóan hibát jelez). Napi.hu részletesen is beszámol arról, hogy az érintett könyvelőket rendkívül kellemetlenül érinti a helyzet, mivel a bevallásokat időben elkészítették, de nem tudják elküldeni. Ők arról számolnak be, hogy "mindenki őrjöng", hiszen van, aki csak ötödik, hatodik próbálkozásra tudja csak feltölteni a bevallásokat, míg más egyáltalán nem tudja ezt megtenni. A bevallás késedelme esetén pedig a NAV jelentős,. A probléma második felvonását február 27-én élhetik meg a könyvelők, akiknek ekkor a katások, evások és egyéni vállalkozók bevallásait is fel kell tölteniük, viszont arra számítanak, hogy a tervezett karbantartás után hibás lesz a rendszer.Frissítés: A NAV a honlapján azt írja, hogy figyelembe veszi, ha az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe, jelen esetben is így fognak tenni.