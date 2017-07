Egyelőre megvárjuk, mit dönt a nép, lesz-e népszavazás, és azon hogyan döntenek. Ugyanakkor mi nem akarjuk tovább növelni a munkaszüneti napok számát, a kormány nem tesz erre javaslatot - mondta a miniszter arra a kérdésre, mit reagálnak a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról, mellyel kapcsolatban most indul aláírásgyűjtés.

Ha a béremelésbe nem is tudunk beleszólni, de szabályozási kérdésekben talán tudunk nekik segíteni. A kormány elé fogom vinni a levelet - mondja a miniszter.

A kormány döntött a 40 milliárd forintos keretösszegű Egészséges Budapest programról, melynek fele az elkezdett beruházásokra, fele pedig műszerbeszerzésekre mehet. Emellett döntöttek arról is, hogy támogatják a Semmelweis Egyetem fejlesztését.

A kormány foglalkozott az új szuperkórház telkének megvásárlásával. A telket 4 milliárd forintért vásárolták meg, a beruházás teljes költsége pedig 130-150 milliárd forint is lehet .

Az uniós ciklusban járó 8921 milliárd forintból 2800 milliárdot már kifizetett a kormány, 6100 milliárdról pedig döntés született. Még az idén 1500 milliárd forint, de inkább ennél is több kifizetése várható.

Akcióterv a multik ellen 2017.07.13 14:08

A kormány húszpontos akciótervet fogadott el arról, hogyan tudja megvédeni a magyarokat attól, hogy a multik rossz minőségű élelmiszereket adjanak el nekik. Ennek érdekében tájékoztató kampányt is indítanak. Az akcióterv előterjesztője a földművelésügyi miniszter volt, ebben lehetőséget látnak arra, hogy a magyar termékek még népszerűbbek legyenek.

2010-ben az átlagos magyar ember 30%-ban fogyasztott magyar élelmiszert, most ez az arány meghaladja az 50%-ot, talán a 60-at is eléri - mondja a miniszter. Most ezt szeretnék tovább emelni az akciótervvel.