Aláírta Áder a plakáttörvényt, megfosztási eljárást kezdeményez a Jobbik

Az eljárásról röviden

Ez még elképzelhető, hogy összejön, de az eljárás - amelynek lefolytatása az Ab hatáskörébe tartozik - megindításához a parlamenti képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Márpedig az Index emlékeztet rá, hogy szinte kizárt, hogy a kormánypárti többség ezt megszavazná.

A költségvetési támogatásban részesített szervek és jogi személyek, így a pártok is az előző üzleti évi listaáron hirdethetnek csak, kedvezményt közbeszerzési eljárással lehet elérni.

A plakátkihelyezésről szóló szerződéseket a feleknek haladéktalanul el kell küldeniük az érintett hatóságnak, amely azt honlapján közzéteszi.

Ha a szerződésátadás nem teljesül, akkor a hatóság két napon belül eltávolítja a plakátokat.

A renitensek plakátonként 150 000 forintos bírságot kapnak.

A kormányra, valamint a civil szervezetekre, például a CÖF-re nem vonatkozik a szabály. A korábban megkötött szerződések szerint csak július 15-ig helyezhetőek ki plakátok.

Ma megjelent a parlament honlapján Áder János államfő Kövér László parlamenti elnöknek küldött tájékoztató levele, miszerint aláírta a településkép védelméről szóló törvényt, amelybe a kormánypárti többsége "belecsempészte" a parlamenti pártok plakátolására vonatkozó szabályozást - szúrta ki az Index. A fideszes módosítás lényege az volt, hogy kampányidőszakon kívül betiltották volna a politikai plakátokat a köztereken, ám ehhez nem volt meg a szükséges kétharmados többség. Emiatt a településkép védelméről szóló feles többséggel változtatható törvénybe rakták bele a módosító csomag lényegét.A Jobbik elnöke már a napokban jelezte, hogy ha Áder aláírja a törvényt, akkor kezdeményezni fogják a megfosztási eljárást ellene, mert érvelésük szerint Áder alkotmányellenes törvényt írt alá, így méltatlanná vált az államfői feladatok ellátására. Ennek az eljárásnak a kezdeményezését be is jelentette pénteken a Jobbik, de ezzel együtt azt is közölték, hogy az aláírt törvénnyel kapcsolatban utólagos alkotmánybírósági (Ab) normakontrollt akarnak, igaz ez nem késlelteti a jogszabály hatályba lépését.Az alkotmány szerint az alaptörvényt vagy tisztsége gyakorlásával összefüggésben valamely törvényt szándékosan megsértő, illetve a szándékos bűncselekményt elkövető köztársasági elnökkel szembenUtólagos normakontrollt - vagyis valamely jogszabály utólagos alkotmányossági vizsgálatát - az országgyűlési képviselők egynegyede kezdeményezhet.