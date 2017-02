Alig maradt már tökéletes adós a világon

Ausztrália, Kanada, Dánia, Németország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Szingapúr, Svédország, Svájc és az Egyesült Államok.

eddig egyetlen, korábban AAA adósminősítéssel rendelkező ország sem tudta visszaszerezni AAA státuszát, habár a Fitch Spanyolországot és Írországot is felminősítette időközben.

A hitelminősítő elemzése szerint a pénzügyi válságnak hosszan tartó hatása van. Ezt bizonyítja, hogy míg 2004 és 2009 között rekordszámú, 16 ország rendelkezett AAA adósminősítéssel, mostanra ez a számMind a 11 ország besorolásához stabil kilátás tartozik, ami azt jelzi, hogy a következő 12-24 hónapban alapesetben nem várható leminősítés. Azt is hozzáteszik, hogy a közeljövőben nem is bővül a szűk klub, mivel az AA+ kategóriába sorolt szuverén adósok közül egyik sem rendelkezik pozitív kilátással.A Fitch számításai szerint december végén a kinnlévő államadósság 40%-a volt AAA osztályzatú, egy évtizeddel ezelőtt ez az arány még 48% volt.James McCormack, a Fitch Ratings szuverén adósokkal foglalkozó részlegének vezetője azt is kiemelte, hogy a szuverén adósok között kevesebb mint 10%-os arányt képviselnek a legjobb minősítésű országok, ami a valaha mért legalacsonyabb arány.A hitelminősítő szakemberei emlékeztetnek arra, hogy elsőként 1998-ban Japán veszítette el elsőoszályú besorolását, majd a globális pénzügyi válság során további hat ország búcsúzott a kiváló adósok köréből: Ausztria, Finnország, Franciaország, Írország, Spanyolország és az Egyesült Királyság.Az elmúlt évtizedben egyedül Ausztrália volt képes felkapaszkodni AAA kategóriába. Az is érdekes megállapítása a Fitch anyagának, hogy