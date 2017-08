Áll a bál a Fehér Házban: feloszlattak két fontos testületet (3.)

Inge Tulin, a 3M elnöke közleményben részletezte a távozásának okait. Azt írja, hogy a "fenntarthatóság, diverzitás és elfogadás" a személyes meggyőződése és a cégének alapértéke is. Azért csatlakozott a testülethez, hogy segítsen az Egyesült Államok erősödésében és egészséges fejlődésében mindenkinek, most viszont már úgy gondolja, hogy a testület "nem hatékony eszköz" arra, hogy a 3M ebbéli céljait megvalósítsa.Tulin sokadik vezető, aki hátat fordít Trumpnak, a hétvégi fiaskó után Scott Paul, az egyik legnagyobb amerikai szakszervezet vezetője, és az AFL két vezetője, Richard Trumka és Thea Lee állt fel az asztaltól. Távozott még a Merck elnöke, Kenneth Frazier, az Under Armour vezetője, Kevin Plank és az Intel vezére, Brian Krzanich is. Elon Musk, a Tesla vezére még akkor távozott a testületből, amikor Trump kilépett a Párizsi Klímaegyezményből.Közben Anthony Scaramucci távozása után Hipe Hickst nevezeték ki a Fehér Ház átmeneti kommunikáció igazgatójának. Hicks régóta a Trump-stáb tagja és korábban is látott el kommunikációs feladatokat, most a negyedik ember, aki ezt a posztot tölti be Trump hét hónapja tartó regnálása alatt.Update: feloszlatta magát a Fehér Ház stratégiai és szabályozói fórumja. Ez egy másik testület volt, ami szintén munkaüggyel foglalkozott, de nem az, amiből sorra távoznak a vállalatvezetők. Közleményük szerint azért döntöttek egységesen a feloszlatás mellett, mert szerintük a "rasszizmusnak nincs helye az országban" és Trump nem a megfelelő reakciót adta a charlottesville-i zavargásokra.Update #2: úgy tűnik, Trump végül a másik testületet is feloszlatta, amit pár perce a Twitteren jelentett be.(CNBC, MarketWatch)