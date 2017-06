Két ábra arról, mit okoz a lakosság állampapír-imádata

Az egyikben az állampapírpiac stabilitását növelő, de egyben drága megoldást jelentő lakossági értékesítésről írtunk,

a másikban pedig (ezzel összefüggésben) arról, hogy a rövid lejáratú államadósság makacsul magas részaránya miatt alig csökken a megújítási igény, vagyis a sérülékenységünk ilyen dimenzióban nem csökken.

Az elmúlt napokban két írásunkban is foglalkoztunk a magyar államadósság szerkezetével.A ma megjelent Eurostat számok uniós összevetésben mutatják, hogy is állunk ezen a két területen. Az első ábrán jól látszik, hogy érdemi lakossági állampapírállomány csak négy országban alakult ki, Máltán (a teljes adósság 28%-a), Magyarországon (18%), Írországban és Portugáliában (11-11%). (A hazai nem pénzügyi szektor elvileg nem csak a lakosságot jelenti, vállalatok is lehetnek benne, de a háztartások dominanciája jellemző.)

A második ábra a rövid lejáratú államadósság arányát mutatja, ami nálunk elsősorban a lakossági értékesítések miatt magas. Svédország (22%) után mi következünk (19%), majd Portugália (17%) és Olaszország (13%). Érdemes megjegyezni, hogy a régió többi országa ezen a listán messze nem szerepel ilyen előkelő helyen, a második legnagyobb mutatóval rendelkező Románia (7%) is érdemben lemarad tőlünk.