Szigorít az EU, péntek este 10 után jelenhetnek meg a magyar hitelminősítések

A hírügynökség emlékeztet rá, hogy az ESMA már eddig is szabályozta a nagy nemzetközi hitelminősítő intézetek döntésének közzétételi idejét: csak péntek este jöhettek ki a döntésekkel, de nem volt teljesen egységes a gyakorlat, mert az S&P már londoni idő szerint este 5-6 óra között többször közzétette a közleményét, míg a Fitch, a Moody's és a DBRS későbbre tartogatta azt. A gond az, hogy az S&P közleményei idején a releváns európai piacok már zárva voltak (ez volt az elvárás), de az amerikai értékpapír- és derivatív piacokon még gőzerővel zajlott a kereskedés, így az európai bankok hátrányt szenvedhettek el. Ezért kérte most azt az ESMA, hogy az egyenlő versenyfeltételek érdekében akkor tegyék közzé a hitelminősítők a döntéseiket, amikor már az amerikai piacok is bezárnak.Mindez magyar szempontból azt jelenti, hogy mostantól jó eséllyel este 10 óra és éjfél között várhatjuk majd a közleményeket (London és a magyar időzóna között most csak 1 óra az eltérés). Mivel most pénteken az előre közzétett naptár szerint a Moody's Investors Service hozza nyilvánosságra a magyarországi hitelminősítői döntését, így este 10 előtt ez nem fog megjelenni.