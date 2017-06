Állítólag Maynek esze ágában sincs lemondani

A brit közszolgálati média kormányforrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy May nem kíván lemondani annak ellenére sem, hogy az általa vezetett konzervatív párt elvesztette parlamenti többségét. Délelőttre valószínűleg okosabbak leszünk, hiszen magyar idő szerint 11-kor megszólal May.A véglegeshez közeli adatok szerint a választásokon a Konzervatív Párt a szavazatok 42 százalékát szerezte meg, a legnagyobb ellenzéki erőre, a Munkáspártra 40 százaléknyian szavaztak. Az egyéni voksok megoszlása alapján matematikailag lehetetlenné vált, hogy a konzervatívok megszerezzék az abszolút többséghez minimálisan szükséges 326 képviselői helyet a 650 fős alsóházban. Az első modellszámítások alapján a konzervatív frakció létszáma 318-319 tagú lehet.Theresa Mayt pénteken lemondásra szólította fel a Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn. A Konzervatív Párt EU-párti csoportjának egyik vezető képviselője, Anna Soubry is úgy nyilatkozott, hogy Theresa Maynek "át kellene gondolnia pozícióját".