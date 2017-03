Állítólag nem akarja bántani a kormány a CEU-t, mégis megteszi

Az államtitkár szerint a CEU jelenleg nem felelne meg a kormány új feltételének, de támogatják, hogy az egyetem működését államközi szerződéssel biztosítsák a jövőben, ezért nyitottak az Egyesült Államokkal való tárgyalásokra. A CEU-nak minden itthon működő szakát le kéne kettőznie New York államban, ha teljesíteni akarja a magyar kormány új feltételét.

Ha államközi megállapodásra megkeresés, kezdeményezés érkezik, a magyar kabinet támogatni fogja - tette hozzá kérdésre, és példaként az Andrássy egyetemet említette.

Közölte: ötévente áttekintik az egyetemek működését, és az Oktatási Hivatal mostani, külföldi intézményeket érintő vizsgálata azt mutatta, hogy több felsőoktatási intézmény szabálytalanul működik Magyarországon.Kifejtette: a vizsgálat tapasztalatai nyomán módosítják a felsőoktatási törvényt, és feltétel lesz az is, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a székhely szerinti országban működő, államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősüljön. Az államtitkár itt emelte ki, hogy a CEU-val pont ez a probléma, ugyanis az egyetemnek nincs anyaintézménye az Egyesült Államokban. Palkovics úgy látja, hogy a CEU egy amerikai egyetem New York államból, míg a Közép-Európai Egyetem egy magyar egyetem, amelynek működésével semmi gond nincs. A kettő viszonyát kell tisztázni, mivel az az államtitkár szerint átláthatatlan - olvasható a 444.hu tudósításában Palkovics sajtótájékoztatója után nem sokkal az amerikai nagykövetség is reagált.- olvasható a 444.hu szerint David Kostelancik közleményében.A követség szerint a Közép-Európai Egyetem (Central European University) az Egyesült Államokban és Magyarországon is rendelkezik akkreditációval, és magyarok ezreit oktatta és alkalmazta. Elsőrangú felsőoktatási intézmény, kiváló hírnévnek örvend Magyarországon és szerte a világon, a tanszabadság fontos központja a térségben. Az Egyetem továbbá fontos sikertörténete az amerikai-magyar kapcsolatoknak, és erős kétpárti támogatást élvez az amerikai kormányban. Az Egyesült Államok ellenez bármilyen törekvést, amely veszélyezteti az Egyetem működését vagy függetlenségét - teszik hozzá.Palkovics László szerint egyébként nem CEU-, vagy Soros-ellenes vizsgálat zajlott, az a 28, itt működő külföldi egyetemet érintette. Az oktatási államtitkár hangsúlyozta: minden intézménynek meg kell felelnie a magyar törvényeknek. Szavai szerint egy thaiföldi, egy malajziai, egy kínai és négy amerikai intézménynél probléma az államközi szerződés hiánya.Palkovics László kitért arra is: a feltételeknek 2018 februárjáig kell megfelelni, és ha ez nem történik meg, akkor 2018 szeptemberétől új képzés már nem indítható, az addigiak befejezhetők. Jelezte: a CEU rektorával szerda este ülnek le áttekinteni a helyzetet.