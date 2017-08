Amerikai irodát és új pozíciókat nyit az MNB

Az MNB 2015-ben kezdte meg a korábban évtizedekig működő külföldi irodáinak megújítását, követve az Európai Központi Bank, a német, a francia, az olasz és az osztrák jegybankok példáját. Az elmúlt években Hamburgban, Párizsban majd Rómában nyílt iroda, ahol elemzői munka és partneri kapcsolatok kialakítása folyik - derül ki a jegybanki közlemény ből.A korábbi terveknek megfelelően szeptember 1-jén megnyílik a jegybank New York-i irodája, ezáltal az MNB-nek a közlemény megfogalmazása szerint "közvetlen kapcsolata lesz a világ egyik pénzügyi és innovációs központjával". New Yorkban számos más európai jegybank tart fenn kapcsolattartó irodát, ezek a képviseletek fontos partnerei az MNB kapcsolati hálójának.A New York-i Fed-del és a hozzá közvetlenül kapcsolódó Federal Reserve System tagbankokkal való kapcsolatok erősítése kiemelt prioritást jelent majd az iroda munkatársainak."A kedvező tapasztalatokra tekintettel" a jegybank a közelmúltban döntött az irodák tevékenységének kiterjesztéséről, és jóváhagyta a projekt folytatását. Ennek keretében az MNB tervezi az irodák létszámának bővítését is, a megnyíló pozíciókat az MNB pályázati eljárás lefolytatása keretében kívánja betölteni.