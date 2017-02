Amerikai nagyvállalatok vezéreivel tárgyalt Szijjártó New Yorkban

A miniszter több nagy amerikai vállalat - köztük a Pfizer és az Eaton - vezetőivel is tárgyalt kedden az ENSZ Biztonsági Tanácsában az európai konfliktusokról rendezett vita előtt. Az MTI-t tájékoztatva Szijjártó Péter elmondta, hogy az amerikai vállalatok vezetői nagyon pozitívan igazolták vissza a magyarországi adóváltozásokat.Azzal, hogy az Európai Unióban Magyarországon lett legalacsonyabb a társasági adó, hazánk versenyképessége jelentős mértékben megnőtt - hangsúlyozta a miniszter.A külgazdasági és külügyminiszter két jelentős beruházásról is megállapodott : az egyik a gépipart érinti, a másik pedig a szolgáltató központok területét. Mint elmondta: a szükséges megállapodásokat megkötötték, a hivatalos bejelentésre is hamarosan sor kerül.Ez körülbelül 300-400 új munkahelyet jelent majd Magyarországon - hangsúlyozta a miniszter.