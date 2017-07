Amerikai ügyvivő: javulhatnak kicsit a magyar-amerikai kapcsolatok

"Trump elnök már beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel, Szijjártó Péter pedig Rex Tillerson külügyminiszterrel. Több ilyen magas szintű beszélgetés volt NATO- és más találkozók alatt. Tehát magasabb szintre helyeződött a párbeszéd az utóbbi időben, mint ami az általam itt eltöltött első hat hónapot jellemezte."

"A CEU az amerikai és magyar kapcsolatok fontos pontja már 25 éve. A CEU-nak komoly amerikai támogatása van a kongresszustól az államokon át az akadémikusokig."

"Nagyon produktív, együttműködő és szilárd alapokra épül a hangulat a két kormány között. Persze vannak olyan ügyek, amikben véleménykülönbségeink vannak. Ilyen a CEU és a civil szervezetek ügye is. De ezekről beszélünk a magyar kormánnyal, tiszteletteljesen, ahogy a barátok és a szövetségesek szoktak."

"Én úgy látom, hogy az elmúlt hónapok beszélgetéseit, vitáit barátokként és szövetségesekként folytattuk le. Magyarország és az Egyesült Államok az EBESZ tagjaként egyaránt elkötelezett a demokratikus intézményrendszer fontossága, az emberi jogok tisztelete, és a civil társadalom értékessége mellett."

"Az Egyesült Államok szemszögéből nem kérdés, hogy Magyarország tökéletesen elkötelezett a NATO-val és a közös védelemmel kapcsolatban, ahogy az új kihívások leküzdése mellett is, beleértve a terrorizmus elleni harcot is."

"Abban is elkötelezett, hogy betartsa a walesi NATO-csúcson tett kötelezettségvállalását, amelyben megígérte, hogy a GDP-je két százalékát fogja védelemre költeni. Szerintünk ezek nagyon egyértelmű bizonyítékai a magyar elkötelezettségnek a szövetség mellett."

leszögezte: "az a fontos kérdés, hogy az egyetem független intézményként működhessen tovább, teljes tanszabadságot élvezve, magyar és külföldi diákokat oktatva, és továbbra is fontos szerepe lehessen nemcsak Magyarországon, hanem az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatában is."Arra a kérdésre, hogy"A CEU-ból érkező beszámolók szerint a következő tanévet el tudják kezdeni, és Magyarországon maradnak a teljes 2017-2018-as tanévben. Tudjuk, hogy Magyarország és New York állam között elkezdődtek a tárgyalások, bízunk benne, hogy ezek sikeresek lesznek, a CEU pedig tovább működhet független intézményként."kapcsán azt mondta: "A plakátok lekerülnek, mi pedig abban reménykedünk, hogy ezt az ügyet magunk mögött hagyjuk."kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy "Magyarország ... 1999-ban az isztambuli EBESZ-csúcson aláírta a Biztonsági Chartát, amely kimondja, hogy a civil szervezetek szerepe fontos, és az aláírók elkötelezték magukat, hogy megerősítik a civil szervezeteket és társadalmi szerepüket. Ez számunkra nagyon fontos magyar kötelezettségvállalás." Elismerte: "vannak olyan szervezetek, amelyeket az Egyesült Államok támogat. ... Ezek olyan szervezetek, amelyek magyarokért, magyarok nevében, Magyarországon működnek. Fontos számunkra, hogy ezek továbbra is működhessenek. Ezért szoros figyelemmel fogjuk kísérni, hogyan tudnak a továbbiakban működni az új jogszabály életbelépésével."