Amire mindenképp figyelned kell 2017-ben!

Amerikára figyelj!

A 2016-os év ismét kitűnően megmutatta, hogy mennyire életveszélyes műfaj az előrejelzés

Ha megvalósul a nagyobb fiskális költekezés és tényleg felpörög a gazdasági növekedés. Ebben az esetben megvan annak a veszélye, hogy a Fed túlerőlteti a magas nyomású gazdaságról alkotott koncepcióját, és csak lassan emel kamatokat abban bízva, hogy a túlfűtöttség idővel javítja majd a kínálati oldalt, vagyis erősödik a potenciális kibocsátás. Ez a szcenárió azt is magában hordozza, hogy a vártnál jobban megugrik az infláció, és a így hirtelen nagyobb ütemben kell majd szigorítani a Fednek. Egy ilyen forgatókönyv még gyorsabb dollárerősödést és feltehetően még intenzívebb tőkekiáramlást jelentene a feltörekvő piacokról, ami a magyar állampapírokat is negatívan érintené. Sok helyen olvasható, hogy 2013-hoz képest a mérsékeltebb külső egyensúlytalanságok miatt mennyivel ellenállóbbak lettek a feltörekvő piaci országok, de a Budapest Alapkezelő véleménye szerint a jobb fundamentumok ellenére, egy nem várt erőteljes Fed kamatemelés és gyors dollár felértékelődés valószínűleg kinyírná a feltörekvő piacokat.

Nagy változások előtt Európa is?

Az EU-s forrásokra való ráutaltságunk miatt negatív lehet a fokozódó európai dezintegráció, rontva a növekedési kilátásokat és emelve a hazai kockázati felárakat

De mit lép az MNB?

És még ez is

Most már nem telik el úgy az év vége, hogy ne kérdezzük meg a hazai elemzőket, alapkezelőket arról, hogy melyek lesznek az újévben a legmeghatározóbb makrogazdasági folyamatok, tényezők. Ebbe gyakorlatilag szinte minden belefér: amerikai kamatemelés, Donald Trump gazdaságpolitikája, a magyar jegybank lépései, európai választások. Aki fel akar készülni a 2017-es évre, annak a mostani cikksorozatunk kihagyhatatlan darab.Elsőként az Egyesült Államokban várható gazdasági folyamatokat emelte ki válaszában. A külső környezet szempontjából a Fed kamatemelési pályája, a Trump-kormány gazdaságpolitikai lépéseinek (adócsökkentés, fiskális stimulus, protekcionizmus) és az erős dollar/magasabb USD kamatszint által szigorozó monetáris kondíciók globális növekedésre gyakorolt hatása lehetnek a piacok irányát meghatározó főbb tényezők - fogalmazott. Várakozása szerint az elakadó amerikai növekedési/kamatemelési pálya erősebb forintot és laposabb magyar hozamgörbét eredményezhet.Azszintén az új amerikai elnöki adminisztráció tevékenységét nevezte meg elsőként, illetve ennek hatásait a Fed monetáris politikájára. Hangsúlyozzák, hogy az új elnök várható tevékenységével kapcsolatban nagy a bizonytalanság, de annyit le lehetett már eddig szűrni, hogy inkább protekcionista gazdaságpolitikát fog az USA folytatni, és sokkal inkább előtérbe kerülhetnek a hazai vállalatok érdekei.Igen erőteljesek a várakozások abban az irányban is, hogy valamilyen fiskális élénkítésre sor fog kerülni jövőre az USA-ban, szerintük azonban kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben (teljes foglalkoztatottsághoz közeli állapot, emelkedésnek indult infláció) mennyire van relevanciája egy általános költségvetési kiadásnövelésnek. Trump gazdaságpolitikája hatással lesz a Fed monetáris politikájára. nem kizárt, hogy a piac által jelenleg árazottnál több kamatemelés fog megvalósulni jövőre, és a Fed monetáris politikája gyorsabban fog szigorodni Trump lépéseinek hatására, mint ahogyan jelenleg várjuk - vetítik előre. Arra is rámutatnak, hogy a világ több jegybankja inkább enyhítő üzemmódban működik, a feltörekvő piacokat ezért ellentétes hatások érhetik.válaszában az aktív és kreatív amerikai költségvetési politika piacokra gyakorolt hatását hangsúlyozta elsőként. Ez ugyanis igen komoly támaszt ad az amerikai piacnak, különös tekintettel a ciklikus szektorokra és a kis kapitalizációjú részvényekre. Ez a hangulati hatásokon keresztül megnöveli a kockázat éhséget, és mivel az amerikai piac már most magas szorzókkal forog, növeli az érdeklődést az többi, mérsékeltebb értékelési szinteken kereskedő piacok (pl. Európa vagy Japán) piacok iránt - véli a portfoliómenedzser.azt várja, hogy Donald Trump nagyszabású infrastrukturális beruházásai az adócsökkentéssel párosítva olyan keresletélénkítést okoz, amely tovább serkentené a már így is a teljes fordulatszámhoz közel pörgő amerikai gazdaságot (magasabb béremelkedés, magasabb infláció, magasabb kamatok). Meglátása szerint ez a kimenet kifejezetten kedvező a világgazdaságnak (magasabb USA-ba irányuló export formájában). Az ezzel járó dollárerősödés csak pár, nagyon nyitott, dollárban eladósodott fejlődő országnak okozna fejtörést. Arra is rámutat az elemző ugyanakkor, hogy az intézkedések jelentősen emelnék az államadósságot, ami a fiskális konzervatizmust védő republikánus többségű törvényhozásban biztosan fel fog vetni kérdéseket.A Concorde szakembere szerint nem lehet elmenni Trump másik fontos ígérete mellett sem szó nélkül, mégpedig a világkereskedelem kérdése. Biztosnak tűnik, hogy Trump valamilyen formában csökkenti az amerikai gazdaság nyitottságát - húzta alá. Hogy ez csak annyit tesz, hogy a külföldre termelést kiszervező hazai vállalatok számára bonyolódik meg az élet, vagy az USA valamennyi kereskedelmi partnerével szemben emelkednek a vámok, kereskedelmi korlátozások, azt a jelenlegi kommunikációból még nehéz kikövetkeztetni. Ha az új elnök a protekcionizmus potméterét valóban felcsavarja, az számos exportőr gazdaságot - így hazánkat is - nehéz helyzet elé állítana.- figyelmeztetett válaszában. Az év kulcsfontosságú eseményeit tekintve teljesen más kimenetelre számítottak az elemzők, és a váratlan eredmények hatását is totálisan rosszul mérték fel - teszi hozzá a szakértő, aki mindezek fényében inkább gondolatkísérleteknek nevezte a válaszában megfogalmazott forgatókönyveket.Az alapkezelő szakembere szerint a befektetőknek jövőre az amerikai fejleményekre kell fókuszálniuk. Az egyik kulcs kérdés a jövőre nézve, hogy sikerrel jár -e az elmúlt hetek során a várakozásokban már megjelent "reflációs" politika. Donald Trump leendő elnök nevét egyelőre a piac a magasabb növekedés és gyorsabb infláció kedvezőbb kombinációjával azonosítja. Az ehhez kapcsolódó várakozások a piacokon jelentős paradigmaváltás jelentenek az eddig uralkodó, alacsony kamatok és alacsony növekedésről szóló tartós stagnálás (secular stagnation) világképhez képest. A reflációs kísérlet különböző kimenetelei mind fontos hatással lehetnek a hazai folyamatokra. A három fontos tényező: a dollár erő, a FED kamatemelés mértéke, és ennek kapcsán a globális tőkeáramlások iránya és azok mértéke - írta Bebesy, aki két forgatókönyvet vázolt fel.Az amerikai fejlemények mellett nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy 2017-ben több fontos választás is lesz Európában.szerint a tavaszi francia és az őszi német választások okozhatnak nagyobb piaci bizonytalanságot. A Citibank elemzője arra számít, hogy a Brexittel kapcsolatban valószínűleg 2017-ben sem lesz sokkal tisztább a kép, a tárgyalások elhúzódására számítunk, akkor is, ha 2017. március végéig sor kerül az Article 50 benyújtására.- figyelmeztet Gárgyán Eszter.is arra számít, hogy a nem konvencionális pártok részletesen teret nyernek Európában. Szerinte nem valószínű, hogy az AfD vagy Marine LePen történelmet ír 2017-ben, de helyzetük stabilizálódik, véleményük meghatározó lesz az európai politikai tudatban. Európa menekültügyben határozottabb álláspontot vesz fel, erősödik az európai önvédelmi tudat. Ebben a helyzetben pedig Magyarország és a magyar kormány politikai elszigetelődése jelentősen mérséklődik - fogalmazott a portfóliómenedzser.Erste-elemzők szintén megemlítik az Európában várható jövő évi választásokat. Reális esélye van annak, hogy előretörnek az euroszkeptikus pártok Németországban, Franciaországban és Hollandiában. Több közvéleménykutató szerint az sem elképzelhetetlen, hogy Franciaországban a Marine Le Pen által vezetett populista Nemzeti Front nyeri a választásokat. Ez azt is jelentheti, hogy az amúgy is gyengeségekkel küzdő európai egység még tovább repedezhet. Arra is emlékeztetnek, hogy közben Olaszországban nem lehet kizárni egy újabb népszavazás és/vagy egy előrehozott választás lehetőségét sem. Mindezek mellett az is kulcskérdés, hogy maradéktalanul sikerül-e feltőkésíteni az olasz bankrendszert. Közben még a Brexit megvalósulása is borzolhatja a kedélyeket, nem dőlt még el ugyanis, hogy mennyire lesz "hard" a folyamat.Erre rímelmegjegyzése, miszerint bár van némi növekedés a periférián, ez jórészt a spanyolokra korlátozódik, a portugálok, olaszok és görögök még messze vannak attól, hogy a az EU vezető országaihoz való felzárkózásról tudjunk beszélni. Az elmúlt évek alacsony gazdasági növekedése ebben a térségben csak arra volt elég, hogy a társadalom alján feszülő indulatokat átmenetileg elnyomja, az anti-establishment, EU-ellenes pártok támogatottságának növekedését lelassítsa - írta az elemző.Természetesen magyar szálakat is megemlítenek válaszaikban a piaci szakértők.azt hangsúlyozta, hogy egyszerre több tényező is javítja a hazai gazdaság növekedési kilátásait: a gyorsuló bérdinamika, a fiskális stimulus, a folytatódó lakossági bővülés és gyorsuló EU forrás felhasználás. Az infláció alakulása lehet az a tényező, ami piaci szempontból leginkább kérdéses. Ha az alap inflációs folyamatok gyorsulnak, míg az MNB a rövid hozamokat továbbra is a mélyben tartja, a hozamgörbe még meredekebbé válhat - magyarázta az elemző.is felteszi a kérdést a 2017-es kilátásokkal kapcsolatban, hogy vajon a fékre vagy továbbra is a gázra lép jövőre az MNB. Az MNB kommunikációjában továbbra is hangsúlyozza a nem konvencionális eszközökkel történő monetáris lazítás fontosságát. Azonban a növekedés jövőre várhatóan élénkül, az infláció is gyorsul és a költségvetési hiány is emelkedhet. Egy ilyen helyzetben az esetlegesen tovább lazuló monetáris kondíciók, a továbbra is nyomott szinten lévő kamatok könnyen a gazdaság túlfűtöttségéhez vezethetnek, ami az infláció gyors felfutásában is tükröződne. Várakozásunk szerint 2018-ban teljesül az MNB inflációs célja, így már nem indokolt a monetáris kondíciók további lazítása, főleg ha a költségvetési politika is növekedés-ösztönző lépéseket tesz - érvelnek az elemzők, akik arra számítanak, hogy a devizaárfolyam stabilitása érdekében a Monetárs Tanács nem fog a kamatokon változtatni a jövő év során.Mindezeken felül egyedi sztorikat is találhatunk az elemzők válaszai között.például azt is írta, hogy Amerika vezetésével egy új világrend alapjai fogalmazódnak meg. A világ nem lesz kétpólusú, de Amerika nem fog minden globális kérdést dominálni, sőt, ezt tőle nem is várják el. Donald Trump adminisztrációja újradefiniálja, hogy Amerika miért áll ki és miért nem, és vonalat húz, amin belül kíméletlenül kiáll nemzeti érdekei mellett, amin túl viszont hajlandó pragmatikus egyezségeket kötni. Ezek az egyezségek azonban a bizalomhiányon alapulnak, ezért szükségszerűen instabilak lesznek. Ezt kezelendő Amerika újratárgyalja szövetségi rendszereit, és határozottan kiáll azon szövetségesei mellett, amelyek az általa meghatározott feltételeket, például a jelentős honvédelmi kiadásokat, a szövetségi rendszerhez való katonai hozzájárulásokat vállalják. Olyan elvek kérdőjeleződnek meg, mint az egy Kína politikája, ami miatt folyamatos minikonfliktusokkal fárasztják egymást a felek - vetíti előre az Aegon Alapkezelő stratégája. Szerinte Magyarország feltehetően kénytelen lesz elhanyagolt védelmi stratégiáját újragondolni.idei kitekintőjében is megemlítette a kínai gazdaságszerkezet átsúlyozásának kérdését. A feladat nehéz, hiszen úgy kell a világ második legnagyobb gazdaságát fogyasztás-vezéreltté átalakítani, hogy közben a csökkenő ipari termelés miatt mérséklődő foglalkoztatás és bérkiáramlás ne megtakarításra ösztönözze a lakosságot. Ez a folyamat úgy tűnik, a közelmúltban lelassult: az ígéretes kezdés után 2016-ban a kínai kormány ismét a rossz rendszert konzerváló stimulus mellett döntött, dacára annak, hogy a gazdaság eladósodottsága az eddigi kiugró szintről még tovább emelkedett. Ha a kínai vezetés nem vállalja be a gazdaság elkerülhetetlen lassulását, nem szánja rá magát a szolgáltatások területén a liberalizáció folytatására, nem lesz képes lassítani az improduktív hitelkiáramlást, az a gazdaság későbbi nagyobb visszaesését, a tőkepiacok jóval erősebb reakcióját hozza el, mintha az elkerülhetetlen lassulást a kormány kontrollált formában valósítaná meg - vázolja fel forgatókönyvét a vezető elemző.