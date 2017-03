Annyira blőd, hogy elveti a kormány? Megúszhatjuk az újabb különadót

még az idén törvényben rögzítik, hogy a kereskedőknek havonta két teljes szabad hétvégét kell biztosítaniuk bolti alkalmazottaiknak;

a vasárnapi munkavégzésért a jelenlegi 50 helyett 100 százalékos bérpótlék járhat;

az intézkedés nem csupán a nagy áruházláncokra, hanem valamennyi kiskereskedelmi vállalkozásra érvényes lesz, 370 ezer foglalkoztatottról van szó, akik közül a nagyobb üzletekben 190 ezren dolgoznak;

a környezetterhelés mérséklésének céljával szabályoznák az üzletek parkolóinak méretét, csökkentenék a hipermarketek köré épült parkolóhelyek arányát, melyek miatt az építéskor jelentős zöldfelületek szűntek meg, vagy cserébe elvárhatják, hogy a vállalatok további zöldterületek kialakításában vegyenek részt;

szabályoznák a raklapról kínált árucikk értékesítését;

felmerült a buszjáratok adóztatása is, illetve valamiféle különadó bevezetése - ezeket később Lázár János cáfolta.

A Magyar Idők értesülései azután érkeztek, hogy a kiskereskedelmi egységeket extra terhekkel sújtani kívánó tervezetre több szakmai és érdekvédelmi szervezettől is össztűz zúdult. Az elképzelések ugyanis több esetben nem szolgálták a hangoztatott célokat, illetve elsősorban a vásárlók számára okoztak volna drágulást, kényelmetlenséget.Az eredeti javaslat szerintMeglehet, ezeket az elképzeléseket (vagy legalábbis egy részüket) elveti a kormány - utal rá a Magyar Idők. A hivatalos megfogalmazás szerint azért, mert a vállalkozások versenyképességének javítását célzó, adócsökkentésekre épülő gazdaságpolitikával nem egyeztethetők össze az olyan elképzelések, melyek új központi terheket rónának a vállalkozásokra. Éppen ezért egyelőre nincs is egységes álláspont a kormányon belül a kiskereskedelmi ágazatot érintő, több pontból álló tárcaközi munkaanyagot illetően.Az elbizonytalanodásban feltehetően közrejátszik az is, hogy több helyről is érte szakmai kritika a tervezetet. Olyan intézkedéscsomag készült a kormány részére, amely fékezi a kereskedelem egészének - így a kisvállalkozásoknak is - a további fejlődését, a korszerű szervezési megoldások alkalmazását, ami súlyosan sérti a vásárlók érdekeit és egyes esetekben hátrányosan érinti az alkalmazottakat is - ezt az álláspontot rögzítette csütörtökön kiadott közleményében az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ).Tegnap Dávid Ferenc, a VOSZ elnöke az ATV-ben szedte ízekre az elképzeléseket, rámutatva, hogy azok a kisebb kiskereskedelmi egységeknek, illetve a fogyasztóknak ártanak, valamint azok valójában nem szolgálják a meghirdetett (például környezetvédelmi) célokat. Dávid sejtése szerint az új akció mögött az húzódhat, hogy a KDNP nem tett le arról, valamilyen formában a vasárnapi boltzár megvalósuljon.Ráadásul a diszkriminatív extra terhekre Brüsszel is "harap", mint ahogyan ez több különadóról szóló ítélet esetében is kiderült.A Magyar Idők kormányközeli információi szerint elképzelhető, hogy a napi fogyasztási cikket kínáló áruházláncoknakEzenkívül előfordulhat, hogy a fogyasztóvédelmi ellenőrzésekért fizetendőa kabinet.