Áprilisban jön a 2018-as költségvetés

a jövő évi költségvetésről februárban a minisztériumok egyeztetnek, márciusban elkészül a dokumentum, majd a kormány elfogadja, áprilisban pedig a parlament tárgyalhatja.

Kérdésre válaszolva a nemzetgazdasági miniszter elmondta:Az OLAF-jelentéssel kapcsolatban Varga Mihály rámutatott arra, hogy, még akkor is, ha a korrupció az előző kormányok és fővárosi vezetés idején történt. Hozzátette, bízik abban, hogy ennél kisebb összeget kell majd visszafizetni.Kiemelte, hogy vita van Brüsszellel az adócsökkentés hatásáról. "Ha idén az európai uniós forrásokat is jobban tudjuk felhasználni, mint tavaly, akkor 4 százalékkal is növekedhet a gazdaság" - mondta a miniszter.