Aprópénzért veszi meg Kína Magyarországot is?

Régóta barátkoznak Kínával a tizenhatok

Idén már ötéves az a kezdeményezés, melynek keretében. A sajtóban csak 16+1 néven említett kezdeményezésben a közvetlen régiónk mellett a balti országok és a balkáni államok is részt vesznek. A felek legutóbb tavaly novemberben a lettországi Rigában ültek össze az országok képviselői, hogy tovább mélyítsék az együttműködést. Ezeken az üléseken évről évre komoly kínai befektetésekről állapodnak meg a felek, emellettEgy tanulmány szerint 2014-ben az alábbiak szerint nézett ki a kínai közvetlen tőkebefektetések állománya az érintett országokban:

A The Diplomat című szaklap egy korábbi cikke szerint hiába nőttek jelentősen a kínai tőkebefektetések a régióban, még így is alacsony szinten vannak, csak Magyarország esetében érik el a GDP egy százalékát. (Ami még mindig igen alacsony érték.)

De mi ebben az üzlet a kínaiaknak?

Meggyorsítják a kínai áruk Európába jutását, amivel gyakorlatilag piacot teremtenek ezeknek az áruknak.

Önmagában a 120 milliós folyamatosan növekvő kelet-közép-európai piac értékes a kínaiak számára. Az érintett országokban folyamatosan emelkednek a jövedelmek, így ideális terepei a kínai működő tőkének.

A beruházásokban gyakran részt vesznek kínai cégek, melyeknek így szintén piacot vesznek. Ugyanez a stratégia jellemzi Kína Afrika-politikáját is, a januári labdarúgó Afrika-kupa stadionjainak nagy részét például kínai cégek építették.

A kelet-közép-európai régió egy részében (jellemzően a balkáni országokban) még nem ment végbe a privatizáció, így ott komoly lehetőségek rejlenek a kínai cégek számára is.

A régió olcsó munkaereje a kínai piacról nézve is egyre versenyképesebb. Az utóbbi években a kínai bérek intenzív emelkedése miatt ma már jobban megéri Kelet-Európába hozni a termelést akár a Távol-Keletről is.

A beruházások finanszírozása gyakran kínai állami tulajdonú bankok kezében van. Ez természetesen a legtöbbször nem ingyenhitelt jelent, vagyis az érintett bankok is szép nyereséget tesznek zsebre.

Európa keleti kapuinál Kína igyekszik magához édesgetni az EU-ból kiábránduló tagállamokat is, a nagyberuházásokkal elkötelezetté teszi ezeket az országokat. Ráadásul azzal, hogy a régiót egy kalap alá veszik, egy sor uniós tagállamot is megnyerhetnek maguknak, akik Kína-barát politikát erőltethetnek Brüsszelben.

Mit nem adtak nekünk a kínaiak?

A partnerek elsősorban azért panaszkodnak, mert eddig kevés dolog valósult meg a gyakorlatban abból, amiről megállapodtak, lassan halad a kivitelezés a legtöbb projekt esetében. Ebből a szempontból egyelőre Magyarország sem lehet elégedett.

A légi és a vízi közlekedés fejlesztése : közel hat éve még arról is volt szó, hogy a kínai HNA Group tulajdonrészt szerezne a Malévben, ez végül a magyar nemzeti légitársaság 2012-es csődje miatt hiúsult meg. Emellett tervezték egy új repülőtér építését Vác és Porpác térségében, de abból sem lett semmi.

: közel hat éve még arról is volt szó, hogy a kínai HNA Group tulajdonrészt szerezne a Malévben, ez végül a magyar nemzeti légitársaság 2012-es csődje miatt hiúsult meg. Emellett tervezték egy új repülőtér építését Vác és Porpác térségében, de abból sem lett semmi. Ferihegyi gyorsvasút : a belváros és a repülőtér összekötése a MÁV és a China Railway Construction együttműködésében. A beruházás a mai napig nem kezdődött el, lehet, hogy nem is lesz benne kínai pénz, mivel a legfrissebb hírek szerint most éppen a kormány különített el 100 milliárd forintot a vasútvonal megépítésére.

: a belváros és a repülőtér összekötése a MÁV és a China Railway Construction együttműködésében. A beruházás a mai napig nem kezdődött el, lehet, hogy nem is lesz benne kínai pénz, mivel a legfrissebb hírek szerint most éppen a kormány különített el 100 milliárd forintot a vasútvonal megépítésére. A Huawei európai központjának megépítése : ez azon kevés tervek egyike, melyek meg is valósultak. 2013 decemberében maga Orbán Viktor adta át a logisztikai központot Biatorbágyon.

: ez azon kevés tervek egyike, melyek meg is valósultak. 2013 decemberében maga Orbán Viktor adta át a logisztikai központot Biatorbágyon. A Borsodchem finanszírozása : a megállapodás szerint a Bank of China 1,5 milliárd dolláros hosszútávú hitelt nyújt a vegyipari vállalatnak. Az nem derült ki az utóbbi években, hogy ebből mennyit hívtak le.

: a megállapodás szerint a Bank of China 1,5 milliárd dolláros hosszútávú hitelt nyújt a vegyipari vállalatnak. Az nem derült ki az utóbbi években, hogy ebből mennyit hívtak le. Hitelkeret magyarországi beruházásokra : a Kínai Fejlesztési Bank 1,38 milliárd dolláros hitelkeretet biztosít kínai érdekeltségű cégek magyar beruházásaihoz. Először nem részletezték ezeket a beruházásokat, majd 2011 novemberében Fellegi Tamás akkori nemzeti fejlesztési miniszter utazott Kínába, hogy megállapodjon a pontos listáról. Ezen a listán volt a BBCA citromsavgyára Szolnokon, vagy az Orient Solar napelemgyára Berettyóújfaluban. Azt már említettük, hogy a citromsavra azóta is hiába várunk, legutóbb a Magyar Fejlesztési Bank a Napi.hu kérdésére azt válaszolta, hogy "előrehaladott tárgyalásokat" folytat a beruházóval. Valószínűleg a magyar napelemből sem lett semmi, a nyilvános beszámoló szerint az Orient Solar Gyártó Kft.-nek 2015-ben nem volt árbevétele.

: a Kínai Fejlesztési Bank 1,38 milliárd dolláros hitelkeretet biztosít kínai érdekeltségű cégek magyar beruházásaihoz. Először nem részletezték ezeket a beruházásokat, majd 2011 novemberében Fellegi Tamás akkori nemzeti fejlesztési miniszter utazott Kínába, hogy megállapodjon a pontos listáról. Ezen a listán volt a BBCA citromsavgyára Szolnokon, vagy az Orient Solar napelemgyára Berettyóújfaluban. Azt már említettük, hogy a citromsavra azóta is hiába várunk, legutóbb a Magyar Fejlesztési Bank a Napi.hu kérdésére azt válaszolta, hogy "előrehaladott tárgyalásokat" folytat a beruházóval. Valószínűleg a magyar napelemből sem lett semmi, a nyilvános beszámoló szerint az Orient Solar Gyártó Kft.-nek 2015-ben nem volt árbevétele. Magyar állampapírok vásárlása: előre meg nem határozott összegben vásárol Kína magyar kötvényeket, 2011 októberében be is jelentették, hogy ez megkezdődött, azonban a vásárlások összege valószínűleg nem volt jelentős, mivel akkor kevésbé lett volna a Franklin Templetonra utalva Magyarország, illetve nem kellett volna 2011 végén ismét az IMF-hez fordulnunk. Tavaly volt egy jelképes, mintegy 140 millió eurós jüankötvény-kibocsátásunk, de az finanszírozási szempontból tényleg csak jelképes volt, inkább gazdaságdiplomáciai jelentősége volt.

A kínai cégek lubickolnak a magyar vízben

Az utóbbi öt-hat évben a kínai vezetés egyre erősebben próbál közeledni Kelet-Közép-Európához, ennek keretében a régió több országának jelentős beruházásokat ígértek. Ezekből azonban eddig kevés valósult meg, főleg az infrastruktúra-fejlesztések maradtak el, és a magyar-kínai pénzügyi együttműködésnek sem látjuk még kézzelfogható előnyeit. Más területeken viszont valóban gyümölcsöző a kapcsolat, hiszen egy sor kínai cég települt már hazánkba, melyek nem ritkán teljes európai központjukat hozták ide. Az viszont kijelenthető, hogy aki "ingyenpénzre" vagy jótékonyságra számított, annak csalódnia kellett, a kínaiak csak akkor és ott fektetnek be, ahol komoly megtérülésre számítanak. Részben ennek eshetett áldozatul több beharangozott magyar nagyberuházás is.

Jól látszik, hogy a "tizenhatok" közül, ezen belül is kiemelkedett Magyarország, mely az összes kínai tőke harmadát vonzotta magához. Ez azonban nem mindig volt így, az évezred elején még úgy nézett ki, hogy Lengyelország lehet a kínaiak európai hídfőállása, majd azt követően fordult a figyelmük hazánk felé. Az utóbbi egy-két évben pedig a hírek szerint már Csehországban és Szerbiában látnak komoly befektetési lehetőségeket a kínaiak.Szakértők szerint egyébként több probléma is van a 16+1 rendszerrel. Egyrészt ahogy említettük,, hanem mindenki a "saját pecsenyéjét sütögeti". Másrészt önmagában az is problémát okoz, hogy, így nehéz is lenne azt várni, hogy közös érdekek mentén lépnek majd fel. Az együttműködésből elsősorban a nagy gazdaságok tudnak profitálni, hiszen azok könnyebben vonzzák magukhoz a nagy infrastruktúra-beruházásokat.Számunkra azért értékelődhet fel a 16+1, mert már tavaly novemberben bejelentették, hogy. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az összes régiós állam kormányfője a magyar fővárosba jöhet, másrészt várhatóan magas rangú kínai delegáció is érkezik, eddig az évi egyszeri üléseken a legmagasabb, elnöki szinten képviseltette magát Kína, így akár Hszi Csinping is Budapestre látogathat. Az ülés pontos dátuma egyelőre nem ismert, de a korábbi tapasztalatok szerint jó eséllyel novemberben kerülhet rá sor.A hivatalos kínai politikában csak "Egy régió, egy út" (One belt, one road - OBOR) politikának nevezik azt, amit az ország Kelet-Európában próbál végrehajtani. Ennek lényege, hogy elsősorban infrastruktúra-beruházásokon keresztül igyekeznek komoly érdekeltségeket kiépíteni a régióban. Ezt az elképzelést nevezik másként közúti vagy tengeri Selyemútnak is, melynek végcélja, hogy a görög kikötőkön keresztül Kínát összekösse Nyugat-Európával, elsősorban Németországgal, mint végső piaccal. Ennek több előnye van kínai szempontból:Természetesen, gyakran elhangzik a vád, hogy valójában csak trójai falóként kezelik Kelet-Közép-Európát, hogy közelebb férkőzzön Európához, és borsot törjenek az EU orra alá. Éppen ezért az Unió vezetői többször kritizálták már a hivatalos kínai politikát. Számukra is nyilvánvaló ugyanis, hogy Peking az "oszd meg és uralkodj!" elvét próbálja alkalmazni azzal, hogy minél több tagállamot állít a maga oldalára. Az EU másik félelme, hogy a kínaiak olyan kulcsfontosságú iparágakban szereznek érdekeltségeket a régióban, mint például az acélipar vagy a nukleáris energia, melyeknek külföldi kézbe kerülése komoly biztonságpolitikai kockázatot is hordoz.Részben a kockázatok ellensúlyozásaként Peking a nyugat-európai országoknak is igyekszik kedveskedni, Kína az utóbbi években például tagja lett az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak (EBRD), illetve, hogy abból infrastruktúra-fejlesztésre költsön a kontinens. Az EurActiv cikke szerint 5-10 milliárd eurónyi kínai pénzt toltak be a népszerű uniós programba, ezzel ők voltak az első hozzájárulók az EU-n kívülről.Azzal együtt, hogy az utóbbi években jelentősen nőttek a régióban a kínai tőkebefektetések és a kereskedelmi kapcsolatok is fejlődtek, a 16+1 politikája mégsem mondható egyöntetűen sikernek.Az elmúlt években a sajtó is felkapja időről időre a Szolnokra tervezett citromsavgyár kudarcát, érdemes azonban részletesen megnézni, mi lett a beígért beruházásokból. 2011 nyarán Ven Csiapao előző kínai elnök járt hivatalos látogatáson Budapesten, akkor a beszámolók szerint- foglalja össze Szunomár Ágnes, Völgyi Katalin és Matura Tamás tanulmánya, mely egy 2014-es kötetben jelent meg. A tervezett beruházások az alábbiak voltak:Ezeken felül az utóbbi években volt több hamvába holt elképzelés, ilyen volt például, melyet mostanra a kormány is "ejtett". Az infrastruktúra-beruházások közül. Azt már elkezdenék, azonban elsősorban uniós kifogások miatt a mai napig nem történt egy kapavágás sem. A Financial Times épp a múlt héten értesült arról , hogy Brüsszel egyrészt a közel 3 milliárd dolláros beruházás pénzügyi megvalósíthatóságát vizsgálja, másrészt attól tartanak, hogy a kínai cégek közbeszerzés nélkül nyerték el az európai szinten is jelentős beruházást.A klasszikus kereskedelem és a tőkebefektetés mellett Kína más csatornákon is igyekszik együttműködni a régió országaival, ebben. Az MNB például többször kiállt a kínai deviza nemzetközi elfogadása mellett, miközben a távol-keleti ország is abban volt érdekelt, hogy minél jobban elfogadtassa a renminbit. A magyar jegybank 2013-ban az elsők között kötött 10 milliárd jüan értékű devizacsere-ügyletet a kínai nemzeti bankkal. Ezt követően 2014-ben a Bank of China megnyitotta első fióktelepét Magyarországon, bár ez nem egyedülálló a régióban, hiszen például Varsóban, Prágában és Belgrádban is vannak hasonló irodák. Az együttműködés keretében 2015-ben az MNB kínai kötvényeket is vásárolt, azóta a devizatartalék egy részét abban tartják, tavaly pedig Magyarország a régióban elsőként bocsátott ki renminbikötvényt a kínai piacon.A fentiekben láthattuk, hogy a beígért nagy beruházások többségéből nem lett semmi, viszont a kínai tulajdonú cégek száma emelkedett az elmúlt években. És már nem elsősorban a kereskedelemben erős a távol-keleti jelenlét, hanem például magyar nagyvállalatokba is bevásárolták magukat.Ennek első példája a Borsodchem volt, melyet a Wanhua Industrial Group vett meg. Állítólag a politikai kapcsolatok és a hivatalos célok már ott is szerepet játszottak, Orbán Viktor shanghaji látogatása 2010 végén nagyban elősegítette, hogy tető alá hozzák az üzletet. Ezt a látogatást viszonozta 2011 nyarán Ven Csiapao Budapesten, amikor a már említett beruházásokról megegyeztek a felek.A Borsodchem mellett már említettük a Huaweit, mely logisztikai központot nyitott Magyarországon. A mobiltechnológiában egyébként is erősek vagyunk a kínai cégeket illetően, hiszen a ZTE Corporation és a Lenovo is komoly érdekeltségekkel rendelkezik Magyarországon. Ráadásul a fenti cégek közül több európai központként kezeli magyar érdekeltségét.Az utóbbi hónapokban két beruházással kerültek be a kínai cégek a magyar sajtóba: tavaly nyáron derült ki, hogy a BYD Komáromban építi fel első európai elektromos buszgyárát 6,2 milliárd forintos beruházással . A termelés már az idén elindulhat, első körben évi 200 buszt készíthetnek az üzemben, ahol két lépésben 300 munkahely jöhet létre. Novemberben árultak el részleteket, akkor kiderült, hogy egyelőre csak egy összeszerelő üzemről van szó, a kínai cégnek azonban komoly érdekeltségei vannak hazájában, nem csak buszokat, hanem elektromos autókat is gyárt, így nem zárható ki egy későbbi bővítés Magyarországon sem. A másik talán az elmúlt évek legnagyobb kínai befektetése: a China-CEE Fund 63 milliárd forintért megvette az Invitelt egy januári bejelentés szerint.