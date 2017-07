Atomcsapással fenyegették meg Amerikát

Ha az Egyesült Államok a legkisebb jelét meri mutatni annak, hogy a fővezérünket megpróbálná eltávolítani, kegyetlenül lecsapunk az ország szívébe az erős nukleáris kalapácsunkkal, amit fejlesztettünk és megerősítettünk az idő múlásával

A Koreai NDK központi hírügynöksége (KCNA) idézte a képviselő szavait, aki a CIA igazgatójának, Mike Pompeónak egy korábbi nyilatkozatára reflektált.- mondta a külügyminisztérium munkatársa a dél-koreai Yonhap beszámolója szerint.Pompeo még a múlt héten jelentette ki egy biztonsági fórumon, hogy Észak-Korea legveszélyesebb része maga Kim Dzsongun, és hogy a Trump-kormány vizsgálja annak lehetőségét, hogy a kettőt szétválasszák. Hozzátette: szerinte maguk az észak-koreaiak is örülnének, ha ez megvalósulna.Elvileg egyébként a héten tervez a dzsucseista állam egy újabb rakétakísérletet, már meg is érkezett a kilövéshez szükséges felszerelés Kuszongba, ahonnan eddig is indította a rezsim a rakétáit.Az Egyesült Államok biztonsági szakértői szerint egyébként Észak-Korea limitált kapacitásban képes megtámadni Japánt, Dél-Koreát, sőt akár még Alaszkát is, de az érintett országok meg tudják védeni magukat.