Atyavilág, még ez is!? Időzített bombák ketyegnek 2017-ben

Amerika

Ennek az lehet a következménye, hogy a Trumpnak tulajdonított költségvetési program megkérdőjeleződik, és az általa kiváltott részvénypiaci emelkedés behal. A kialakult konszenzus (erős nyereségnövekedés, emelkedő nyersanyagárak) összeomlik, és a tovagyűrűző hatásai jelentős tőzsdei árfolyamesést okoznak

Európa

Mindezek mellett súlyosbíthat a helyzeten az is, ha a Theresa May vezette brit kormány megbukik és helyüket egy keményvonalas Brexit-párti kormány veszi át.

Törökország

Kína

Klímaváltozás

És még ez is érdemes észben tartani.

2016 megmutatta, hogy a stabilnak hitt fejlett világban az establishmentből való kiábrándulás milyen politikai változásokat hozhat

az első negatív kockázatnak Donald Trump amerikai elnök esetleges elmozdítását (impeachment) említette meg. Ebben a forgatókönyvben a portfóliómenedzser szerint az új amerikai elnök az államigazgatást is olyan stílusban és filozófia alapján irányítja, kézivezérli, mintha az a saját vállalkozása lenne. Nem egyeztet az adminisztrációval fontos kérdésekben, tweet-rohamaiban fáradságos diplomáciai és elemzési munka eredményeit teszi tönkre. A republikánus párt és a törvényhozás vezetői nem tudnak együtt dolgozni az elnökkel, ezért üzleti ügyeivel kapcsolatos szabálytalanságokra támaszkodva elmozdítják az elnököt.- gondolja tovább Duronelly.hasonló gondolatot fogalmazott meg válaszában. Arra mutatott rá ugyanis, hogy a piacok egyelőre a Trump-eufória állapotában vannak, a remélt magasabb gazdasági növekedés határozza meg az árakat. Trump korábbi nyilatkozatait, a kampány során mutatott impulzív viselkedéséből fakadó kockázatokat jelenleg teljesen ignorálja a piac. A Twitter-üzenetek politikája azonban könnyen hozhat váratlan kedvezőtlen fordulatot, például eldurvuló kereskedelmi háborúkat, melyek érzékenyen érintenék a növekedési kilátásokat - figyelmeztet a szakember.szerint akár egy szóval is össze lehet foglalni az általuk azonosított negatív kockázatokat: Európa. Itt elsősorban a 2017-es év európai politikai kockázataira gondolnak: német, francia, illetve holland választások mindegyikén több-kevesebb eséllyel indulnak a győzelemért az euroszkeptikus pártok. Hatalomra kerülésük esetén tovább repedezhetne az amúgy is törékeny európai egység, ami újra felvetné az Európai Unió felbomlásának sötét lehetőségét. Még akkor is, ha nem sikerül a kormányalakítás, meg tudják nehezíteni a törvényhozást a kormányzó párt(ok) számára. A palettát tovább tarkítja egy potenciális előrehozott olasz választás - teszik hozzá.Megítélésük szerint a másik, Európából származó negatív kockázat lehet az Európai Központi Bank hirtelen és váratlan monetáris politikai váltása. Az euroszkeptikusok előretörése olyan szempontból is kritikus lehet, hogy az EU politikai és gazdasági szerkezetét is átformálhatják. Egy ilyen következmény lehet az is, hogy Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke idő előtt távozik a jegybank éléről. Így megkérdőjeleződik az is, hogy az EKB negatív kamatpolitikája és eszközvásárlási programja meddig futhat tovább, főleg abban az esetben, ha a jelenlegi elnök helyét egy "héjább" beállítottságú vezető veszi át az EKB élén, aki a kamatok mihamarabbi normalizálására törekedne - vezetik le a szakértők, akikA kérdés továbbra is az, hogy miként tudják a görög gazdaságot újra versenyképessé tenné, stabil és fenntartható növekedési pályára állítani, valamint az adósságszolgálatot segíteni. Amennyiben a "trojkát" alkotó felek, azaz az EKB, az Európai Bizottság vagy az IMF bármely vezetője változna, az boríthatná az asztalt és akár a tárgyalások végleges félbeszakadásához is vezethet. A görög adósságválság újbóli elmélyülésével visszatérhetne a "Grexit" kérdése.Az Erste elemzőpárosa mindezek kapcsán azt emeli ki, hogy, a kötvénypiacon eluralkodó feszültségek következtében meredekké váló hozamgörbéket láthatnánk, a periféria tagállamok kockázati felára pedig megemelkedne. Az eurózóna gazdaságán eluralkodó bizonytalanság a fogyasztási és beruházási hajlandóságot jelentősen aláásná, ami akár Eurózóna-szintű recesszióhoz is vezethet - vázolták fel.szintén megemlítette az európai politikai fejleményeket negatív kockázatként. Ide lehet sorolni az esetleges szélsőjobb kormányt Franciaországban vagy a Merkel-kormány bukását az őszi német választásokon.is itt hozza fel azt a negatív forgatókönyvet, hogy Angela Merkel elveszti a választást, az AfD nélkül nincs német kormány. Azt azonban elismeri, hogy ez kis valószínűségű esemény, és egyelőre nem úgy néz ki, hogy ezzel komolyan számolni kell. A német választásokig azonban sok minden történik, és Oroszország az európai társadalmi és politikai folyamatokban való aktív "részvételének" köszönhetően kis valószínűségű eseményeket sem szabad figyelmen kívül hagyni - teszi gyorsan hozzá. Egy ilyen forgatókönyvnek az lenne a következménye, hogy Európa tényleges vezetés nélkül marad, az EU-szkeptikus erők szétzilálják a politikai döntéshozatalt. A magatehetetlen uniós vezetés nem képes fontos kérdésekben konszenzusra jutni, ezért a problémamegoldás nemzeti szintekre delegálódik le, ahol alkalmi szövetségek állnak szemben a többségi akarattal, illetve annak hiányával - foglalja össze.AzTörökország pénzügyi krízisét (még erősebb elnöki kontroll az országon, permanens katonai szükségállapot) tartja a harmadik legfontosabb negatív kockázatának. A török pénzügyi rendszer már most is igen sérülékeny: a hitel/GDP mutató 8 év alatt duplázódott, amivel párhuzamosan a 2008-ban még 80 százalékos hitel/betét mutató ma 120 százalék felett van. A vállalati hitelek negyven százaléka devizához kötött, de a deviza hitel / deviza betét arány 130 százalék. A bankok szindikált devizahitelekkel finanszírozzák a belföldi devizahitelezést, ezért a dollár erősödése és a dollárkamatok emelkedése a török bankrendszernek igen fájó pont. A török jegybank a devizatartalékok terhére 10 milliárd dollárral finanszírozza a belföldi bankrendszer dolláréhségét (az év eleji 8 milliárdról), mivel a bankok számára a szindikált hitelek görgetése már most problémás. Amennyiben a dollárkamatok emelkednek, a dollár erősödése nagyobb lendületet vesz, és a nem teljesítő belföldi hitelek nyomás alá helyezik a bankrendszert, a külföldi devizacsap elzárul - magyarázza Duronelly. Ebben a forgatókönyvben a bankrendszer likviditási és szolvencia-krízisbe kerül. A finanszírozási kockázatokat részben a jegybanki tartalékokból, részben a dollárhitelek piaci árfolyamon történő kényszerkonverziójával kezelik. Az összeomló konjunktúrából adódó feszültségeket a kurd problémák további mesterséges korbácsolásával "simítják el", aminek hatására újabb tízezrek kerülnek börtönbe és de facto katonai diktatúrává változik az Erdogan-féle elnöki rendszer. Törökország nyugati szövetségeseivel való viszonyát tovább lazítja, viszont szorosabban egyeztet Oroszországgal. A kurdok ellen nem csak Szíriában, hanem Irakban is aktív hadműveleteket folytat, a menekültáradatot — Oroszország aktív közreműködésével — minden eddiginél erősebb irányítja Európa felé. Ezzel párhuzamosan felzárkózik Oroszországhoz az európai iszlám terrorsejtek szervezésében és finanszírozásában - vetíti előre a komor szcenáriót.A kockázatok között említeni Kínát unalmasnak tűnhet, hisz az évek óta tartó figyelmeztetések ellenére nagyobb összeomlás eddig nem következett be. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem soha nem is fog - írtaszerint a kínai "magánszektor" adósságfelhalmozása brutális ütemben folytatódik, és GDP arányos szintben is évről évre kiugró szinteket dönt. A jelenlegi érték meghaladta azt a szintet, ahol Japánban a 90-es évek elején kipukkadt. A történelmi példák azt mutatják, hogy az ilyen ütemi és mértékű eladósodás előbb-utóbb fejre áll. Kínában jelenleg emelkednek a kamatok, a tőke elhagyja az országot, szűkül a likviditás, ezek nem túl jó jelek, könnyen válhatnak katalizátorrá egy adósságválsághoz - hívja fel a figyelmet.egyedi kockázati tényezőt is azonosított. Ezek szerint a klímaváltozás felgyorsul, a természeti katasztrófák ebben az esetben, a fokozódó migrációs hullám reálisabb veszéllyé válik.- vezeti fel harmadik kockázati forgatókönyvét Bebesy. Az új politikai garnitúra egyelőre még nem nyúlt hozzá az elmúlt évtizedekben kialakított intézményrendszerekhez. A jelentős változtatás azonban egyáltalán nem kizárható, különösen azért, mert a főáram alaptézisei egyáltalán nem vizsgáztak jól a válság során.Ezeknek a lehetséges átalakításoknak a közvetlen rövidtávú hatásait igen nehéz megbecsülni, a rendszerszintű változás viszont nagy valószínűséggel megnövelné a volatilitást - fejtette ki.