Az átlag 400-szorosát kereshetik 20 év múlva a brit topcégek vezérei

A Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) és a High Pay Centre közös tanulmánya szerint teljesen újra kell gondolni a vállalatirányítás fogalmát az Egyesült Királyságban ahhoz, átláthatóbbá tegyék a brit felsővezetők fizetését a Brexit előtt. A CIPD vezetője szerint a top vezetők jelenlegi bérszínvonala aláássa a bizalmat és fenntarthatatlan is.A top vállalatvezetők és a brit átlagfizetés között jelenleg 129:1 az arány, ám ha így növekszik a felsővezetők juttatása, az húsz év múlva 400:1 lehet.A High Pay Centre év elején már kiszámolta, hogy a nagyvállalatok vezérigazgatói január 4-én délig már többet kerestek idén, mint az átlag dolgozó egész évben.A felsővezetőknek egyébként 12 órás a munkanapjuk, a legtöbb hétvégén is dolgoznak, és kevesebb, mint 10 nap szabadságot vesznek ki egy évben.A brit kormány is szeretne valamit tenni a túlzó vállalati felsővezetői juttatások ellen. Jelenleg azt vizsgálják, hogyan tudnák rákényszeríteni a top cégeket, hogy közzétegyenek egy fizetési arányszámot, ami megmutatja a különbséget a vezérigazgató és egy átlagos dolgozó keresete között.