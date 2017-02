Az egész EU-t állva hagyhatja Románia, mi éppen lecsúszunk a dobogóról

közel egy évtizede először várhatóan az összes Európai Uniós tagország növekedni fog az előrejelzési horizonton.

Az Európai Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint a tavalyi őszi állapotokhoz képest javultak a kontinens növekedési kilátásai. Ezt igazolja az a tény is, hogyA Bizottság idénre 1,6%-os, jövőre 1,8%-os bővülést vár az eurózónás GDP-ben, ami rendre 0,1 százalékponttal magasabb, mint a tavaly őszi prognózisban szereplő számok. Közben az EU egésze idén és jövőre is 1,8%-kal növekedhet, ami szintén pozitív változást jelent a korábbi várakozásokhoz képest.2017-ben várhatóan a 28 tagország közül Románia gazdasága növekedhet a legyorsabb ütemben (4,4%-kal), őt Luxemburg, Málta, majd 3,5%-os GDP-növekedésével Magyarország követheti.

A lista végén Olaszország kulloghat majd 1% körüli várható növekedésével, Görögország viszont végre erőre kaphat, igaz ez nem csoda annak fényében, hogy az elmúlt évek recessziója miatt nagyon alacsony bázisról kapaszkodik felfelé.Általánosságban véve a növekedés hajtóereje a lakossági fogyasztás lehet, amit a növekvő foglalkoztatottság, illetve a reálbérek emelkedése is támogat majd. Ezzel párhuzamosan a beruházási aktivitás is élénkülhet, igaz, csak visszafogott ütemben.Az EU-s gazdasági kilátások javulása összhangban van a javuló globális környezettel, ami részben az Egyesült Államok várható fiskális expanziójával hozható összefüggésbe. Emellett a feltörekvő országok növekedési kilátásai is kedvezőbbé váltak, ami az exporton keresztül szintén segítheti a kontinens gazdaságát.Infláció tekintetében nem ilyen megnyugtató a kép. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy az utóbbi hónapokban látott, hirtelen megugró inflációs dinamika (kék vonal) hamarosan kifulladhat, a maginfláció (szürke oszlopok) pedig csak rendkívül lassan kapaszkodhat majd felfelé.

Az Európai Bizottság szakértői szerint - nagyrészt az extrém laza monetáris politika által leszorított hozamkörnyezetnek köszönhetően - az eurózónaa 2016-os 1,7%-ról idén 1,4%-ra mérséklődhet. Mindez hozzájárulhat az91,5%-ról 90,4%-ra, majd 89,2%-ra való csökkentéséhez.Persze a kockázatokról sem szabad megfeledkezni. A két legfőbb kockázati tényező - nem meglepő módon - az Egyesült Államok várható gazdaságpolitikájával, illetve a Brexittel kapcsolatos fejlemények.