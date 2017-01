Az egész euróövezetet felszámolná a francia szélsőjobb vezetője

Az elnöknő szerint működésképtelensége miatt fel kéne adni az eurót, és vissza kéne térni az európai valutaegység (ECU) rendszeréhez, ami egészen 1999-ig, az euró bevezetéséig volt érvényben.

A világsajtóban többnyire szélsőjobboldali pártnak titulált francia Nemzeti Front elnöke, Marine Le Pen a párt újévi nyitórendezvényén nyilatkozott a Reutersnek, hogy megválasztása esetén milyen tervei vannak többek között a közös európai fizetőeszközzel.Ennek a rendszernek a lényege az volt, hogy a közösségben szereplő nemzeti devizák árfolyamát egy bizonyos sávon belül rögzítette a valutaegység összesített devizakosarához képest, megakadályozva ezzel a túlzott kilengéseket.Le Pen arról is beszélt, hogy megválasztása esetén a francia államadósságot is átkonvertálná az új nemzeti devizára, azzal kapcsolatban viszont nem árult el részleteket, hogy ezt az egész folyamatot miképp valósítaná meg. Le Pen radikális hozzáállása az európai egységhez nem újdonság, hiszen korábban többször is jelezte, hogy megválasztása után népszavazást írna ki az EU-tagságról is.Felmérések szerint egyébként az áprilisi, első fordulón sikerrel túljuthat a szélsőjobboldali párt,