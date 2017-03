Az egész világot pofon vágná a Fed egy újabb emeléssel

Három éve mondtam már, hogy 1-1,5 százalékponttal növelni kellett volna a kamatokat. A piacok kaptak volna egy pofont, de gyorsan helyre jöttek volna utána. De ha ezt a kínai vízcseppes kínzást követed el az enyhe emelésekkel, nem kapsz tartós növekedést

Sri-Kumar szerint - aki véleményét a CNBC műsorán osztotta meg -, a Fed emelni fog márciusban, emiatt pedig az eurózónából és Kínából is elkezd kiáramlani a tőke, ennek a hatását pedig az Egyesült Államok gazdasága is megérzi majd.A Sri-Kumar Global Strategies elnöke szerint a dollár erősödik majd, az euró pedig gyengül, kereskedelmi szempontból ez viszont "jó lehet" az európai gazdaságnak, mivel az európai export olcsóbb lehet a külföldi partnereknek.Az elemző szerint a fő probléma inkább a tőkekiáramlással van, ha az öreg kontinensről elkezdik a befektetők kivonni a pénzüket, ezzel a kockázati tényezők is növekednek majd. Úgy véli, hogy Európa nem elég erős ahhoz, hogy el tudjon viselni egy Fed-kamatemelést. Ez azért van szerinte, mert túl sokáig volt túl magas a likviditás a piacon és a piacok eltorzultak, a kötvényhozamok pedig túl alacsonyak.Sri-Kumar szerint az amerikai gazdaságban végbemenő apró változások is megrázhatják a világgazdaságot, ez nem lett volna így, ha akkor kezd el emelni a Fed, amikor az Egyesült Államok kifelé kezdett lábalni a 2008-as válságból, 2009-ben. Ebben az esetben ugyanis a kötvényhozamok magasabbak lennének, a részvények a fundamentumok által indokolt szinten kereskednének és a gazdaság gyorsabban növekedne.- mondta Sri-Kumar. A kínai vízcseppes kínzás egyébként egy középkori módszer; az áldozat fejére lassan vizet csepegtetnek és ettől elvileg megőrül.Az elemző szerint ha a márciusi emelésének hatását meglátja Yellen, 2017-ben nem folytatja tovább a szigorítást.