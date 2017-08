Az első reakciók a rosszabb magyar GDP-adatra

Ürmössy Gergely, Erste Bank

egyelőre nincs ok aggodalomra, hogy a magyar növekedés tartósan és érdemben lelassul, de az mindenesetre figyelmet megragadó, hogy míg sok esetben más közép-kelet-európai országok a várakozásokat meghaladó mértékben tudnak bővülni, addig a magyar gazdaság nem tud hasonló mértékben profitálni az általános európai fellendülésből

Mit mond az NGM? A várakozás szerint bővült a magyar gazdaság a második negyedévben a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint, 2017 második felében az uniós támogatások és az otthonteremtési program felfutása, valamint a hatéves bérmegállapodás és az adócsökkentés hatásának köszönhetően gyorsabb növekedésre számítanak.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerdán a KSH adataira reagálva közölte: az adat megfelel az előzetes várakozásnak, hiszen tavaly ebben az időszakban volt a legerősebb a GDP növekedése, ezért mutat a most megjelent adat az első negyedévinél alacsonyabb értéket.

Az év egészét tekintve teljesíthető a kormány 4,1 százalékos várakozása - olvasható a közleményben.

Kiemelik: 2017 első öt hónapjában 12,1 százalékkal emelkedtek a bérek, a kétszámjegyű növekedés pedig erősítette a piaci szolgáltatások gyorsulását. Az építőipari termelés és a lakásépítések felívelésében jelentős szerepet játszott az uniós forrásfelhasználás felfutása, illetve az otthonteremtési program által biztosított kedvezmények. Ezek a tényezők az év második felében még jobban támogatni fogják a növekedést.

A Portfolio cikke a friss GDP-adatról:Az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője kommentárjában kiemeli: alulmúlta várakozásokat a magyar gazdaság teljesítménye a második negyedévben. Véleménye szerintAz Erste Bank az adat megjelenését megelőzően 3,7%-os egész éves növekedéssel kalkulált a 2017-es évre, és ezt az előrejelzést egyelőre nem írják felül,Nagy kérdés lesz, hogy a rendelkezésre álló EU-s forrásokat milyen lefutással használja majd fel a kormányzat a következő negyedévekben, illetve az is, hogy a jelentős tempójú nettó reálbérnövekedés mennyiben járul hozzá a belső kereslet élénküléséhez - teszi hozzá.A friss adat kisebb meglepetést jelentett, 3,7 százalékkal számoltunk - kezdi értékelését a K&H vezető makrogazdasági elemzője. Bár a részletes adatokra még várni kell, de a lassulásban a mezőgazdaság gyengébb teljesítménye, a naptárhatás, és a bázishatás játszhatott szerepet, tavaly ugyanis a második negyedév viszonylag magas tempót hozott - tette hozzá. Valószínűleg az ipar teljesítménye is gyengébb lehetett mint az első negyedévben.Németh Dávid szerint a jelenlegi kilátások alapján az idén 3,8 százalékkal nőhet a magyar GDP, jövőre pedig 3,5 százalékos bővülés várható.Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője negatív meglepetésnek nevezte a 3,2 százalékos éves növekedési adatot. Hangsúlyozta, hogy - az első negyedéves 4,2 százalékos bővülési ütem után - a lassulás várható volt. Várakozásai szerint a következő negyedévekben a gazdasági aktivitás újból erősödhet, és ismét 4 százalék körüli lehet a növekedés, amely éves átlagban 3,9 százalékot érhet el.A második negyedévben 3,2%-ra lassult a GDP növekedési üteme az első negyedévi 4,2%-ról, ami ugyan elmarad a piaci várakozásoktól, de megközelíti a Takarékbank várakozását. A lassulást elsősorban naptárhatás okozta, mivel három munkanappal kevesebb volt a második negyedévben az egy évvel ezelőttihez képest, a nemzetközi összehasonlításban követett szezonálisan és naptárhatással kiigazított növekedés 3,6% volt, így az első félévben összesen 3,7%-kal nőtt a hazai GDP a tavalyi első félévhez képest - írta értékelésében Suppan Gergely.Az év második felében érdemi gyorsulásra számít az elemző, a negyedik negyedévben a GDP növekedése elérheti a 4,5%-ot is, részben a tavalyi második félévi gyenge bázis miatt, így 2017-ben összességében 4%-os növekedésre számít.A gazdaságot gyorsítja a harmadik negyedévben a vizes vb és más események, amelyek hatására csúcsra jár az idegenforgalom, majd az év utolsó harmadától már lehet számítani az épülő lakások átadási hullámára, miközben tovább bővül a fogyasztás és a beruházások is - részletezi a közgazdász, aki megjegyzi: a beruházásoknál szignifikáns felfelé mutató kockázatokat látnak, és hasonlóan a bérnövekedésben és a fogyasztásban is.Amennyiben a felfelé mutató kockázatok teljesülnek, a negyedik negyedévben a GDP növekedése akár az 5%-ot is elérheti, az éves átlag pedig kényelmesen 4% felett lehet.A megkezdett és tervezett beruházások áthúzódó hatásai, valamint az új autóipari kapacitások üzembe helyezése és új modellek hazai gyártása miatt az átlagos növekedés jövőre kissé meghaladhatja az idei évit, 4,2% lehet várakozása szerint.