Az ember, aki beintett a globális elitnek és sokkolta az egész világot

Az amerikai elnökválasztás, avagy a közvélemény-kutatók kudarca?

Social media did a better job at predicting Trump's win than the polls https://t.co/XMvcOCDRU1 pic.twitter.com/q0vUi4vWdK — TechCrunch (@TechCrunch) 2016. november 11.

A SimplyMeasured számításai szerint például az elnökjelöltek közül a Donald Trumpot pozitívabb érzelmek övezték, mint Clintont a választás napjához közeledve.

A 4C Insights a Facebookon és a Twitteren megjelenő posztokat vizsgálta, amiből azt az eredményt hozták ki, hogy Trump esetén a pozitív hangulat aránya 58 százalék, míg Clinton esetén csak 48 százalék.

A republikánus jelölt ugyanis szembe ment mindennel, ami a hagyományos politikában szokás, sorra döntötte le a politikai kommunikációs tabukat, ezzel az amerikai állampolgárok egy részének csalódottságát kihasználva sikerült meglovagolnia az egész nyugati világban érezhető politikai irányváltás szelét.

A piaci reakció, amihez képest a bibliai pálfordulás nem is tűnik olyan durva fordulatnak

A 2016-os év egyik legnagyobb sztorija kétségkívül az amerikai választás eredménye volt: a republikánus Donald Trumpnak úgy sikerült megszereznie 306 elektori helyet a győzelemhez szükséges 270-ből, hogy a november 8-i választást megelőzően a közvélemény-kutatások többsége több százalékpontos Clinton-előnyt mutatott. A közvélemény-kutatók által becsült győzelmi valószínűségekkel a választás előtt egy külön cikkben foglalkoztunk , melyben felhívtuk a figyelmet, hogy a "magabiztos" Clinton-fölény egy statisztikai illúzió, ezért könnyen borulhat az egész (mint az meg is történt).Az igazsághoz hozzátartozik, hogy amennyiben a közvélemény-kutatók eredményeit nem az elektori szavazatokkal, hanem a jelöltek által ténylegesen begyűjtött szavazatok mennyiségével vetjük össze, akkor már nem beszélhetünk akkora tévedésről: Clinton több mint a szavazatok 48%-át, Trump pedig nagyjából 46%-át gyűjtötte be. Ez nagyjából összhangban van az előzetesen mért pár százalékpontos Clinton fölénnyel.Ennél is érdekesebb, hogy a választást követően a világsajtót gyorsan körbejárták azok a hírek, miszerint a közösségi médiát elemző cégek jobb munkát végeztek , mint a hivatalos közvélemény-kutatók, vagyis a jövőben érdemes lehet komolyabban figyelembe venni őket. A lenti chart pontosan azt mutatja, hogy közvetlenül a választás előtt hirtelen elhúzott Trump népszerűsége a közösségi oldalakon.Trump győzelme abból a szempontból nem volt olyan meglepő, hogy jól egybevág azzal a fejlett országok középosztályában egyre erősödő elitellenes hangulattal.Trump győzelménél talán csak az volt a meglepőbb, ahogy a piac reagált rá. A szavazatok számlálása közben, amikor egyre inkább körvonalazódott a republikánus jelölt győzelme, kisebb pánik söpört végig a piacon, ahogy azt az elemzők többsége várta egy ilyen forgatókönyv esetén: a dollár gyengülni, az euró és a jen erősödni kezdett, a mexikói peso árfolyama összeomlott, a részvénypiaci futures-ök pedig masszív mínuszba fordultak. Ami viszont ezután történt, arra valószínűleg nem sokan számítottak.Az európai piacok nyitását követően a részvénypiacok folyamatosan kezdték ledolgozni a hajnali mínuszokat, közben pedig a dollár is erősödésbe kapcsolt. Olyannyira, hogy egy hónapos távlatból visszanézve az egyik legjobban teljesítő deviza a dollár lett : ezt jól mutatja a dollár index novemberi emelkedése, amivel egyébként új, közel másfél évtizedes csúcsra tört.

A dollár index A dollár index egy 6 elemű, súlyozott devizakosárral szemben mutatja a dollár erejének változását, a mutató fix bázisú, kiindulási alapja 1973 március. Az euró (58%), a jen (14%) és a font (12%) a három legnagyobb súlyú deviza, így a mutató elmozdulását is elsősorban a dollár velük szemben mutatott teljesítménye határozza meg.

Miért fordult ekkorát a széljárás a piacon?

A reakció innentől kezdve érthető: gyorsul a növekedés, beindul az infláció, ami kedvez a kötvényhozamok emelkedésének, ezáltal pedig a dollár erősödésének.

Az amerikai részvényindexek közben az elnökválasztást követő hetekben új történelmi csúcsokra törtek, vagyis látszólag semmivé lett a Trumppal kapcsolatos aggodalom. Ez különösen meglepő reakció annak tudatában, hogy az elnökválasztás hajrájában gyakorlatilag az összes olyan hírre adni kezdték a befektetők a részvényeket, amikor a közvélemény-kutatók Trump Clintonhoz való felzárkózását mutatták ki.A deviza- és részvénypiacok mellett a kötvénypiacokon is heves reakciót váltott ki Trump győzelme. Az amerikai kötvényhozamok (elsősorban a hozamgörbe hosszabbik végén) hirtelen emelkedni kezdtek, ami a világon mindenhol felfelé húzta a hozamokat. A Fitch hitelminősítő számításai szerint Trumpnak köszönhetően novemberben drasztikusan (mintegy 1000 milliárd dollárral) csökkent a negatív hozamú államkötvények piaci állománya , ezzel pedig csökkent a kockázata a kötvénypiaci buborék hirtelen kidurranásának.Nem teljesen ok nélkül lettek optimistábbak a befektetők Trump elnökségével kapcsolatban. A piaci szereplők többsége Trump elnökválasztási kampánya során nyilvánosságra hozott programjából azokra a pontokra kezdett el koncentrálni, ami rövid távon - ha megvalósulnak - érezhető lökést adhatnak az amerikai gazdaság növekedésének: ilyen például a több százmilliárd dolláros infrastrukturális fejlesztés, az adócsökkentés, vagy az elsősorban pénzügyi szektort érintő szabályozás enyhítése.Valamit azért nem árt észben tartani: Trump egy kiszámíthatatlan ember, és bár megválasztása után több témában is finomított retorikáján , a túlzott optimizmus azért vigyázni kell, nehogy kellemetlen meglepetés legyen a vége Nem véletlen, hogy a dollár erősödése, illetve a kötvényhozamok emelkedése mellett jelentősen megugrott azoknak a befektetési szakembereknek az aránya, akik Trump ígéretei miatt egy globális kereskedelmi háborút vizionálnak (importvámokkal és kvótákkal), ami könnyen egy kötvény- és devizapiaci vérengzésbe torkollhat. Nem véletlen, hogy például a mexikói peso árfolyama az elnökválasztás óta nem tért magához, ugyanis Mexikó lehet a legnagyobb vesztese egy ilyen protekcionista kereskedelmi politikának. Magyarország, illetve a kelet-közép-európai régió viszont az elemzők többsége szerint könnyedén átvészelheti Trump intézkedéseit, bár az USA NATO-hoz való viszonya azért tartogat kockázatokat számunkra is Összességében úgy tűnik, hogy a 2017-es év egyik legfontosabb sztorija az lesz, hogy mi és milyen formában valósul meg Trump kampányígéretei közül, miután január 20-tól átveszi az irányítást a Fehér Házban. Egyelőre úgy tűnik, hogy a piac, sőt, a Fed is hisz a beígért, nagyszabású infrastrukturális költekezésben, ami az inflációs és növekedési várakozások megemelésén keresztül tovább táplálhatja a dollár erejét, illetve a kötvényhozamok emelkedését. Érdemes lesz azonban odafigyelni Trump kereskedelmi politikájára, arról ugyanis egyelőre kevés konkrétumot tudunk, pedig inflációs és növekedési szempontból is kulcsfontosságú kérdés.