Az EU-s pénzek húzhatják a növekedést, a magánberuházásokra ne számítsunk

A növekvő bérek, illetve foglalkoztatás által támogatott lakossági fogyasztásnak köszönhetően idénre 2,7%-os GDP-bővülési ütemre számítanak a CIB szakértői, azt azonban hozzáteszik, hogy ez egy konzervatív becslés, ezért növekedés tekintetében pozitív kockázatokat látnak.

A külföldön dolgozó magyarok tömeges visszavándorlására sem lehet számítani a jelentős életminőségbeli különbségek miatt, így innen sem érkezhet számottevő többletkínálat a munkaerőpiacra.

Az infláció egyelőre nem korlátozó tényező, hogy az MNB fenntartsa a laza monetáris politikát. Emellett eurózónás oldalról se érkezik várhatóan olyan behatás a közeljövőben, ami lépésre kényszeríteni a Magyar Nemzeti Bankot.

A világgazdaság szinkronizált fellendülése a magyar gazdaságot is húzhatja magával. Főleg az eurózónás folyamatokra érdemes figyelni, hiszen legfontosabb kereskedelmi partnereinkről van szó: az övezeti beszerzésimenedzser-indexek több éves csúcson vannak, vagyis több év után végre érdemi fellendülés látszik kirajzolódni.A világgazdasági növekedés élénkülése mellett inflációs fronton is érdemi gyorsulást láthatunk a világon szinte mindenütt. Ez kulcsfontosságú fejlemény a monetáris politika szempontjából is, globális szinten, ezáltal pedig közvetve magyar viszonylatban is.. Ezek közül rövid távon Marine Le Pen esetleges győzelme jelenti a francia választásokon. Bár Le Pen az euróövezetből, sőt az EU-ból való kilépéssel kampányolt, Trippon Mariann szerint azonban még ha meg is nyerné a választást, ezek a nagyon szélsőséges forgatókönyvek nem valószínű, hogy megvalósulnának.. A növekedési gyorsulás mellett fontos folyamat lesz lesz a szerkezet átalakulása: míg korábban főként az autógyárak (az ipar) hajtotta a hazai GDP-növekedést,. Az EU-s pénzek intenzív beáramlása a tavaly padlót fogott beruházásokba újra életet lehelhet, az viszont továbbra is rontja az összképet, hogy. Ennek fő okaként az üzleti környezet bizonytalanságát emelte ki, amin valószínűleg a kormány kiskereskedelmi multik ellen indított újabb arca sem segít., amire egyre több cégvezető panaszkodik. Bár munkaerő-tartalék lenne, nagy részük azonban egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen foglalkoztatható.- fogalmazott Trippon Mariann a hazai monetáris politikai kilátásokkal kapcsolatban.: az MNB laza monetáris politikája a gyengülés irányába mutat, a még mindig óriási folyó fizetési mérleg többlet (még ha várhatóan mérséklődik is ez a többlet) viszont erősítené az árfolyamot. Ennek megfelelően a CIB elemzői szerint idén sem fog lényegi elmozdulást produkálni az euró-forint árfolyam.