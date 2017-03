Az IMF-től kapott kritikát a kormány és a jegybank

Az aktuális magyar gazdasági helyzetkép után az IMF szakértői a Magyar Nemzeti Banknak és a kormánynak is megfogalmaznak javaslatot.

Azt már a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi közleményéből ismert volt , hogy a Nemzetközi Valutaalap delegációja Khaled Sakr misszióvezető irányításával 2017. február 23-március 8. között folytatta le éves gazdaságpolitikai konzultációját Budapesten. Tegnap az MNB is megemlékezett arról, hogy az IMF delegációja Matolcsy Györggyel is találkozott. A találkozóról kiadott jegybanki anyag kiemeli, hogy az IMF szerint a monetáris politika megfelelően támogatta a gazdaságot. Az IMF által megfogalmazott tanácsra azonban nem tért ki akkor még a jegybanki anyag.Az országjelentés még nem nyilvános, azonban az előzetes közleményt csütörtökön hozta nyilvánosságra a valutaalap.Az IMF anyaga kiemeli, hogy az elmúlt években magas gazdasági növekedést és csökkenő adósságpályát ért el Magyarország. Az erőteljes fogyasztás ellenére tavaly 2% körül lehetett a GDP növekedése, elsősorban a beruházások visszaesése miatt. Ez az uniós források visszafokozott lehívásával függ össze. Idén a növekedés 3% körül lehet, az EU-források lehívása felpöröghet, emellett a magasabb bérek támogatják a belső fogyasztást. A közép távú kilátások továbbra is kedvezőek, azonban kockázatok övezik. A külső veszélyforrások között említik meg a törékeny euróövezeti fellendülést és a globális kereskedelem lassulását. Közben az amerikai és európai monetáris politika változása miatt emelkedhetnek a finanszírozási költségek és a tőkeáramlások volatilitása.Az IMF szakértői szerint a magyar gazdaság mostani ereje kiváló lehetőség arra, hogy a kormány növekedésbarát fiskális konszolidációt hajtson végre. Várakozásuk szerint 2,6% lehet a költségvetés idei hiánya szemben a kormány 2,4%-os céljával.Megállapítják: egy olyan időszakban, amikor a gazdaság a várakozások szerint jelentősen javul és akár a teljes kapacitása felett teljesít, az lenne a kedvező válasz a kormány részéről, ha javítaná a költségvetés egyenlegét. Ezért az IMF küldöttsége egyenlegjavító intézkedéseket javasol, amivel javítható lenne a ciklikusan kiigazított költségvetési egyenleg és ezáltal közeledne az adósság a GDP 60%-ához. Számításaik szerint ennek érdekében a kormánynak 2,2%-os költségvetési hiányra kellene törekednie 2017-ben, a mostani 2,4% helyett.A kormánynak további strukturális reformokat javasol a valutaalap küldöttsége, és külön megjegyzik, hogy rendkívül fontos lenne az üzleti környezet javítása,, az átláthatóság javításán, a gazdaságpolitika kiszámíthatóságán keresztül, valamint az adófizetés rendszerének könnyítésével és a szabályok egyszerűsítésével.Szerintük a monetáris politika a jövőben is növekedést támogató lehet közép távon, azonban azt is megjegyzik, hogy