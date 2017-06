Az ingyen roamingtól leszünk európaiak?

Az európai integráció szorosabbra fűzésének egyik legfontosabb akadálya, hogy az emberek sem különösebben szimpatizálnak azzal, hogy bizonyos ügyek ne az országukban, hanem Brüsszelben dőljenek el. Az európai identitás gyenge, az európai polgár elsősorban országának (nemzetének) tagjaként gondol magára. Az, hogy ő "európai", csak sokadjára jut eszébe.Ilyen körülmények között naiv álmodozásnak tűnik, hogy az unió működésének hatékonyságát szorosabb együttműködéssel, integrációs szintű intézményekkel és döntéshozatallal javítsuk.Innen nézve az olyan lépéseknek, mint a roamingdíjak eltörlése, különös jelentősége van. Jó, nem egy schengen vagy egy euró, de az élmény, amit ad az embereknek nagyon hasonlóan működik. Minden fakszni nélkül átgurulok a határon? Pipa. Fejszámolások és pénzváltás nélkül tudok vásárlási döntéseket hozni? Pipa. (Legalábbis az eurózónában.)Az a felismerés, hogy "nem külföldön vagyok, hanem Európában" tovább erősödhet, ha már nem drágább külföldön telefonálni, internetezni, nem kell azon rágódni, hogy most akkor indulhat-e az adatforgalom vagy nem.Persze a világ amúgy is szűkül, a Booking.com-on vagy az Airnbn-n keresztül foglalunk szállást, határokon át hordozhatjuk a Netflix vagy UPC előfizetésünket és még sorolhatnánk. De a döntéshozók akkor tennék a legtöbbet az európai tudat erősítéséért, ha azt biztosítanák, hogy a hétköznapokon, nyaraláskor, üzleti úton bármely uniós tagországban ugyanazokkal a kondíciókkal találkozzunk, mint otthon. Például a kártyás vásárlások, pénzfelvételek ne jelentsenek kellemetlen meglepetést, a közlekedés szervezése egységes uniós platformokon legyen megoldható (lásd ennek csökevényeit például az Interrail esetében).Az Európai Parlament valószínűleg 10 év múlva is a politikai harmadvonal érdektelen gyűjtőhelye lesz. De Európa ettől még lehet az európai polgároké. Ha akarjuk.