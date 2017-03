Az MTA közgazdászai is kiálltak a CEU mellett

Az MTA KRTK munkatársainak szolidaritási nyilatkozata "A március 28-án benyújtott törvényjavaslat el akarja lehetetleníteni a Közép-európai Egyetem (CEU) további működését Magyarországon. Mi, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (MTA KRTK) dolgozói tiltakozásunkat fejezzük ki a törvényjavaslat ellen, és szolidaritásunkat fejezzük ki az egyetem dolgozóival és diákjaival.Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának kutatói közül többen szereztek a CEU-n mester- vagy doktori fokozatot, többek között a közgazdaságtudomány, a szociológia és a történettudomány területén. Több munkatársunk tanított és tanít az egyetemen, részt vesznek a CEU-n koordinált kutatásokban vagy CEU-s kutatókat hívnak meg résztvevőként saját kutatásaikba, tartanak előadásokat, szerveznek közös konferenciákat, és írnak közös publikációkat. Kutatóközpontunk mindhárom intézete (a Közgazdaságtudományi Intézet, a Regionális Kutatások Intézete és a Világgazdasági Intézet) rendszeres munkakapcsolatban áll a CEU különböző intézeteivel, így például a Center for European Neighborhood Studies-zal, a Centre for Policy Studies-zal, a Department of Economics-szal és a Department of Sociology and Social Anthropology-val.Az MTA KRTK-ban művelt valamennyi társadalom- és gazdaságtudományi szakterület számára hatalmas veszteség volna, ha a CEU-ban dolgozó kollégáinkkal a jövőben nem tervezhetnénk és nem végezhetnénk közös kutatásokat, ha nem segíthetnénk egymást adatbázisok közös összeállításával vagy empirikus vizsgálatok közös megvalósításával; ha le kellene mondanunk arról, hogy közösen szervezzünk konferenciákat, ha könyvtárközi kölcsönzéssel nem férhetnénk hozzá a CEU könyvtárának Magyarországon sok szempontból egyedülálló gyűjteményéhez, ha nem vehetnénk fel új munkatársakat a CEU-n végzett kiváló fiatal kollégák soraiból.Mindebből következően támogatjuk a CEU minden olyan törekvését, amely a fent említett törvényjavaslat visszavonására irányul."Azcsatlakozik az akadémia elnökének szerdai nyilatkozatához, amely leszögezi: "A CEU nagyon jelentős tudományos centrum, nemzetközi oktatási intézmény. Jó, hogy Budapesten működik."Nyomatékosan kijelentjük, hogy a Közép-európai Egyetemen folyó, a tudományterületeinkhez kapcsolódó képzések és kutatások a legmagasabb szakmai színvonalat képviselik, és számos ponton kapcsolódnak a hazai oktatási és kutató intézetekben folyó munkához. A CEU budapesti működése segíti és inspirálja a többi hazai oktató- és kutatóhelyen dolgozó kollégát is. Mindezek alapján azt várjuk, hogy a Közép-európai Egyetem budapesti működését a jogszabályi környezet továbbra is biztosítsa. Kérjük a magyar felsőoktatási és akadémiai kutató intézmények vezetőit, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel védjék hazai intézményeink, köztük a Közép-Európai Egyetem létét és autonómiáját. Közép-Európai Egyetemen dolgozó kollégáinkat biztosítjuk szolidaritásunk felől - nyilatkozták.Ugyanezt a nyilatkozatot támogatta az MTA Politikatudományi Bizottsága, a Szociológiai Bizottság és a Nemzetközi és Fejlődéstani Bizottság. Szintén támogatja a Gazdálkodástudományi Bizottságának vezetősége.