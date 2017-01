Az olasz alkotmánybíróság lehetőséget adott az előrehozott választásra

az előrehozott választások első lehetséges időpontja április 23-ra eshet.

Beppe Grillo az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője az alkotmánybíróság döntése nyomán azonnali választásokat sürgetett. Beppe Grillo hangsúlyozta, hogy az M5S a választások "fölényes megnyerésére" készül. Luigi Di Maio a párt miniszterelnök-jelöltje hozzátette, hogy az M5S nem köt koalíciót semmilyen más párttal.Matteo Salvini a szintén ellenzéki Északi Liga vezére már dátumot is említett, utalva arra, hogyAz olasz alkotmánybíróság a tavaly májusban született választási törvényről mondott ítéletet. A jogszabály-csomag részét képezte a római parlament átalakítása is, a felsőház hatáskörének jelentős szűkítésével, de ezt a december 4-i referendumon az olaszok elutasították.Az alkotmánybírók igent mondtak a törvénynek arra a részére, amely megtartja az olaszországi arányos választási rendszert a győztest díjazó "prémiummal". Eszerint az a párt, amely a választásokon a szavazatok legalább negyven százalékát megszerzi, a 630 fős római képviselőházban 340 helyet szerez. Ha ezt egy párt sem tudja teljesíteni, akkor a két legerősebb formáció méri össze az erejét egy második fordulóban és ennek győztese szerez 340 mandátumot. Az alkotmánybíróság ezt a kétfordulós rendszert elvetette.A testület azonban kimondta, hogy a választási törvény, még ha bizonyos részeiben módosítandó is, azonnal alkalmazható, tehát alkalmas arra, hogy választásokat tartsanak.Olaszországban 2013-ban tartottak utoljára parlamenti választásokat, amelyeken a legerősebb pártnak, a szavazatok több mint 25 százalékával, az M5S bizonyult, kormányt azonban koalíció nélkül nem tudott alakítani. Helyette a balközép Demokrata Párt (PD) vezette széles koalíció került kormányra, amelyet először Enrico Letta, majd Matteo Renzi vezetett. Renzi a tavaly decemberi népszavazáson elszenvedett kudarc nyomán lemondott, helyét Paolo Gentiloni vette át, akinek mandátuma hivatalosan a parlamenti ciklus 2018-as lezárásáig tart.Az olasz ellenzék régóta előrehozott választásokat sürget jogtalannak tartva a több mint három éve nem az olaszok által választott miniszterelnök vezette PD-kormányt. Matteo Renzi is előrehozott választásokat szorgalmaz attól tartva, hogy hosszú távolmaradása politikai erejét gyengítheti. Jelenleg azonban talán egyedül az M5S-nek van esélye arra, hogy megszerezze az urnákhoz járulók szavazatainak legalább negyven százalékát.Az esetleges előrehozott választásokat az államfő hirdetheti meg, de ehhez még meg kell várni az alkotmánybíróság indoklását.